Omnes collabora con Apex Group per tokenizzare un titolo strutturato relativo al mining istituzionale di Bitcoin su Base

Omnes ha annunciato oggi una collaborazione strategica con Apex Group, un fornitore globale leader nei servizi finanziari con oltre 3,5 trilioni di dollari in asset gestiti, per tokenizzare la sua Omnes Mining Note "OMN" di spicco. L'OMN è un titolo strutturato di livello istituzionale, garantito dall'hashrate di Bitcoin, che verrà emesso e gestito sulla Base Chain, la L2 di Ethereum in fase di sviluppo in Coinbase, utilizzando Apex Digital 3.0 per servizi completi di tokenizzazione, amministrazione e agenzia di trasferimento, come soluzione end-to-end completamente integrata.

L'OMN offre agli investitori professionisti al di fuori degli Stati Uniti un'esposizione economica diretta alla nuova produzione di Bitcoin misurata in hashrate, che è la potenza di calcolo utilizzata per convalidare transazioni e produrre Bitcoin, senza le complessità operative associate alla gestione delle infrastrutture di mining, dell'hardware e dell'energia né gli oneri normativi.

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