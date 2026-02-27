Omani e Jeanie Carson nominati Inaugural Departure Day Dove 1 per lo Special Olympics Airlift 2026 per aver messo a disposizione velivoli ed equipaggio per riportare a casa gli atleti

Textron Aviation Inc. , un'azienda Textron Inc. (NYSE: TXT), oggi ha annunciato che Omani e Jeanie Carson, di Omaha, Nebraska, sono stati nominati Dove 1 del giorno inaugurale della partenza per il Special Olympics Airlift 2026, il trasporto aereo speciale per le olimpiadi. I Carson metteranno a disposizione il loro aereo con l'equipaggio per riportare a casa gli atleti alla conclusione dei Giochi Olimpici, segnando il primo anno in cui viene istituita questa distinzione onoraria per il giorno della partenza.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260226194483/it/

Omani and Jeanie Carson named inaugural departure day Dove 1 for 2026 Special Olympics Airlift, donating aircraft and crew to lead athletes home (Photo credit: Textron Aviation).

Il giorno della partenza Dove 1, i Carson piloteranno il primo aereo che decollerà dall'aeroporto Twin Cities di Minneapolis sabato 27 giugno, riunendo gli atleti con le loro famiglie, le loro città natali e le loro comunità dopo una settimana di competizioni, determinazione ed esperienze indimenticabili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260226194483/it/

Media:

Rachel Williams

Rawilliams@txtav.com

316.706.7201

txtav.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire