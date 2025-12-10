OCTO rivoluziona la sicurezza dei veicoli con l’AI: nasce il sistema antifurto proattivo e predittivo

Provare ad anticipare il furto prima che avvenga. È questo l’obiettivo del nuovo sistema antifurto predittivo di OCTO, leader globale nelle soluzioni telematiche e di data analytics per la mobilità connessa.

La nuova tecnologia combina intelligenza artificiale , machine learning e sensori avanzati per offrire una protezione dei veicoli in tempo reale e su misura, capace di riconoscere i segnali di rischio prima che si verifichi un evento di furto.

Basato su oltre 22 anni di esperienza, 610 miliardi di chilometri di dati di guida, il sistema trasforma il paradigma della sicurezza veicolare: da reattiva a proattiva .

Un approccio che permette di prevenire invece di limitarsi a rispondere , aumentando la protezione sia per i veicoli privati sia per le flotte aziendali.

Le funzioni principali includono:

Rilevamento manomissioni : i sensori identificano tentativi di accesso o rimozione dei dispositivi.

: i sensori identificano tentativi di accesso o rimozione dei dispositivi. Movimento anomalo del veicolo : il sistema rileva trascinamenti o sollevamenti del veicolo con motore spento.

: il sistema rileva trascinamenti o sollevamenti del veicolo con motore spento. Perdita della connessione tra i dispositivi che equipaggiano il veicolo: quando uno dei due dispositivi viene rintracciato e rimosso dal malintenzionato, la comunicazione con il secondo terminale si interrompe e viene prontamente inviato un allarme verso la nostra centrale.

che equipaggiano il veicolo: quando uno dei due dispositivi viene rintracciato e rimosso dal malintenzionato, la comunicazione con il secondo terminale si interrompe e viene prontamente inviato un allarme verso la nostra centrale. Analisi delle abitudini di guida del conducente : un modello AI distingue comportamenti sospetti rispetto ai pattern di guida abituali analizzando principalmente stile di guida, tragitti ed orari.

: un modello AI distingue comportamenti sospetti rispetto ai pattern di guida abituali analizzando principalmente stile di guida, tragitti ed orari. Geofencing : il sistema OCTO mappa tutte le aree di rischio dove storicamente sono avvenuti furti, così come aree sospette quali porti commerciali o confini nazionali al fine di avvisare gli operatori di sala furto nel caso in cui un veicolo si avvicini o entri in queste aree.

L’analisi combinata e costante di questi parametri consente di calcolare dinamicamente il livello di rischio furto e attivare automaticamente le contromisure più efficaci. In caso di allerta, il Centro Operativo OCTO utilizza gli strumenti più avanzati di monitoraggio, localizzazione e intervento in tempo reale.

Forte di un’esperienza pluriennale nella gestione di migliaia di furti ogni anno, OCTO assicura interventi tempestivi e mirati, assicurando supporto continuo a clienti e flotte.

OCTO

Da oltre 20 anni sviluppiamo soluzioni integrate che ci consentono di essere sempre al fianco dei nostri clienti, supportandoli nel cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale.

Grazie a un approccio innovativo basato sull'Intelligenza Artificiale, abbiamo sviluppato algoritmi avanzati per crash detection, analisi del comportamento di guida, gestione dei sinistri e ottimizzazione dei consumi. Queste soluzioni ci permettono di rispondere alle esigenze di mercati chiave come quello assicurativo e della mobilità, con un focus su modularità e personalizzazione.

La nostra piattaforma scalabile per l’analisi dei dati permette ai gruppi assicurativi, alle case automobilistiche, alle compagnie di noleggio e alla Pubblica Amministrazione di aumentare la produttività e i livelli di sicurezza, migliorando l’utilizzo dei veicoli e l’esperienza degli utenti.

Una chiara strategia ESG, infine, guida la nostra proposizione sul mercato nell’ottica dello sviluppo di soluzioni sempre più orientate alla transizione energetica e a una urbanistica intelligente basata sui dati.

OCTO ha profilato ben 20 milioni di guidatori e detiene il più grande database globale di dati telematici, derivanti da 610 miliardi di km di guida e da oltre 13 milioni di sinistri validati.

