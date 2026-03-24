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OCTO e Volkswagen Group Info Services AG formano una collaborazione per l'integrazione dei dati della flotta

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OCTO, azienda leader nel settore della telematica, analisi dei dati e soluzioni basate sull'AI per scopi assicurativi e di gestione delle flotte, ha annunciato una collaborazione strategica con Volkswagen Group Info Services AG. L'obiettivo di questa collaborazione è estendere le soluzioni basate sui dati destinate agli operatori di flotte integrando direttamente i dati dei veicoli dei marchi Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Škoda, Seat, Cupra e Audi.

Attraverso questa partnership, OCTO ottiene l'accesso diretto ai dati dei veicoli dai veicoli della flotta di questi sei marchi Volkswagen. Questo consente ai servizi di mobilità innovativi per i gestori di flotte, compresa la gestione della manutenzione, la protezione dal furto, la gestione dei danni, il rilevamento di frodi, l'analisi del comportamento di guida, i report sulle attività, la gestione della e-mobility, la condivisione di automobili aziendali e molte altre funzioni. Questi servizi utilizzano dati quali chilometraggio, consumo di carburante, status del veicolo elettrico, messaggi di avviso e altri parametri, senza richiedere ulteriori installazioni di hardware.

Innovazione attraverso l'integrazione dei dati

La collaborazione tra OCTO e Volkswagen Group Info Services AG semplifica l'integrazione dei dati e garantisce ai consumatori l'utilizzo efficiente e sicuro di tutti i dati pertinenti della flotta. Tutti i processi sono conformi al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) per garantire i massimi standard di protezione e sicurezza dei dati.

Dichiarazioni sulla partnership

"La nostra collaborazione con Volkswagen Group Info Services AG è un passo importante nell'ottimizzazione delle soluzioni di mobilità basate sui dati per i nostri clienti. Ottenendo l'accesso diretto ai dati OEM, siamo in grado di offrire ai nostri clienti una gestione della flotta ancora migliore e una maggiore efficienza, senza ulteriori installazioni di hardware". – Enrico Leopardi, Direttore commerciale, OCTO

"Collaborare con OCTO ci permette di offrire potenti soluzioni di mobilità basate sui dati a operatori di flotte in tutta Europa. Connettendo i dati dei veicoli del Volkswagen Group alle soluzioni di OCTO, consentiamo alle flotte di operare con maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità”. – Lasse Schmidt van Hülst, Volkswagen Group Info Services AG.

Informazioni su OCTO

Da oltre 20 anni sviluppiamo soluzioni integrate che ci permettono di supportare i nostri clienti nell’affrontare le opportunità offerte dalla smart mobility e dalla trasformazione digitale. Grazie a un approccio innovativo basato sull’Intelligenza Artificiale, abbiamo sviluppato algoritmi avanzati per il rilevamento degli incidenti, l’analisi del comportamento di guida, la gestione dei sinistri e l’ottimizzazione dei consumi. Queste soluzioni ci permettono di rispondere alle esigenze dei principali mercati, come quello assicurativo e della mobilità, con un forte focus sulla modularità e la personalizzazione. La nostra piattaforma di data analytics, scalabile e modulare, fornisce soluzioni per i mercati Insurtech e della mobilità, aiutando le aziende partner a trasformare il modo in cui gestiscono e sviluppano il proprio business.

La nostra proposta di mercato si basa su una strategia ESG solida e mirata, che favorisce lo sviluppo di soluzioni sempre più orientate alla transizione energetica e alla pianificazione urbana basata sui dati. OCTO ha fornito i profili di 20 milioni di conducenti e possiede il più grande database telematico al mondo, con 610 miliardi di chilometri di dati di guida e oltre 13 milioni di sinistri convalidati. octotelematics.com

Informazioni su Volkswagen Group Info Services AG:

Volkswagen Group Info Services AG serve da interfaccia centrale per i dati dei veicoli all'interno del Volkswagen Group. Fondata nel 2019 come azienda controllata di CARIAD SE e attiva nella sua forma attuale dal 2021, l'azienda è il contatto primario e il partner contrattuale per prodotti di dati informatici multimarca del Volkswagen Group. Inoltre, serve da promotore e partner per i fornitori di software che sviluppano i propri modelli aziendali basati sui dati e miglioramenti dei processi relativi ai veicoli del Gruppo. sul "Data Hub" drivesomethinggreater.com , i dati statici e dinamici relativi ai veicoli forniti dai marchi Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Seat, Cupra, Skoda e Audi sono consolidati per l'uso scalabile e forniti in un formato standardizzato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per la stampa:
Eva Marhenke
elbstory Communication GmbH
Am Kaiserkai 69
20457 Amburgo
Cellulare: 0151/17634057

OCTO - Contatto per i media
Adriana Zambon
Telefono +39 339.3995640
press@octotelematics.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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