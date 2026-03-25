OCP annuncia la data di pubblicazione dei risultati per il quarto trimestre e l'intero esercizio 2025

OCP S.A. ("OCP" o l'"Azienda"), leader globale nel settore dei fertilizzanti, pubblicherà i risultati del quarto trimestre e dell'intero esercizio 2025 mercoledì 1º aprile 2026. I risultati saranno disponibili per i titolari di obbligazioni dell'Azienda, acquirenti istituzionali qualificati, analisti finanziari e operatori di mercato nel portale Intralinks di OCP dalle 9:00 EST, 14:00 ora del Marocco e di Londra (GMT+1).

La dirigenza senior di OCP organizzerà una conference call per discutere dei risultati del quarto trimestre e dell'intero esercizio 2025 alle ore 10:00 EST, 15:00 ora del Marocco e di Londra (GMT+1), mercoledì 1º aprile 2026, per i titolari delle obbligazioni dell'Azienda, gli acquirenti istituzionali qualificati, gli analisti finanziari e gli operatori di mercato.

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