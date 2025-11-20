OCP annuncia la data degli utili del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2025

OCP S.A. (“OCP” o la “Società”), un leader globale nel settore dei fertilizzanti, annuncerà i suoi risultati finanziari del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2025 martedì 25 novembre 2025. I risultati saranno disponibili ai titolari di obbligazioni della Società, ad acquirenti istituzionali qualificati, ad analisti di titoli e a operatori di mercato sul portale OCP Intralinks a partire dalle ore 9:00 orario di New York, 15:00 orario del Marocco (GMT+1), e 14:00 orario di Londra (GMT).

I vertici senior di OCP terranno una chiamata in conferenza per discutere dei risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2025 alle ore 10:00 orario di New York, 16:00 orario del Marocco (GMT+1), e 15:00 orario di Londra (GMT).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251119415385/it/

OCP - Relazioni con gli investitori

Ghita Laraki, +212 522 924 183

g.laraki@ocpgroup.ma





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire