Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Nuovo glamour alla cassa: Klarna e DOUGLAS estendono la collaborazione in Italia e Spagna

AA

Klarna, banca digitale globale e fornitore di pagamenti flessibili, e il Gruppo DOUGLAS, il principale rivenditore europeo di prodotti di bellezza di alta gamma, oggi hanno reso nota l'espansione della loro partnership in Italia e Spagna. Seguendo una collaborazione di successo già avviata in altri mercati europei, questa espansione porta le opzioni di pagamento di Klarna ai clienti DOUGLAS in tutta l'Europa meridionale.

I consumatori in Italia e Spagna avranno ora accesso a Klarna alla cassa, compresa l'opzione di pagare a rate a zero interessi per gli acquisti effettuati.

"L'Italia è un mercato prospero e in rapida crescita nel settore della bellezza, e siamo entusiasti di portare le soluzioni di pagamento di Klarna ai clienti italiani di DOUGLAS.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
press@klarna.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario