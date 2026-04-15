Nuova guida in DWK Life Sciences: Michael Werth subentra ad Armin Reiche

DWK Life Sciences, un leader globale nelle soluzioni di vetreria di precisione e di imballaggi primari per il settore delle scienze della vita, sta scrivendo il suo prossimo capitolo: Armin Reiche (64), che ha guidato l'azienda come AD per quasi 25 anni, cede l'incarico a Michael Werth a partire dal 13 aprile 2026. Werth, come nuovo CEO del Gruppo, porta una vasta esperienza di leadership internazionale in aziende dei settori tecnologico e produttivo. Reiche continuerà a supportare l'azienda in qualità di membro del Comitato consultivo.

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Armin Reiche and Michael Werth, DWK Life Sciences

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