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Nuova guida in DWK Life Sciences: Michael Werth subentra ad Armin Reiche

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DWK Life Sciences, un leader globale nelle soluzioni di vetreria di precisione e di imballaggi primari per il settore delle scienze della vita, sta scrivendo il suo prossimo capitolo: Armin Reiche (64), che ha guidato l'azienda come AD per quasi 25 anni, cede l'incarico a Michael Werth a partire dal 13 aprile 2026. Werth, come nuovo CEO del Gruppo, porta una vasta esperienza di leadership internazionale in aziende dei settori tecnologico e produttivo. Reiche continuerà a supportare l'azienda in qualità di membro del Comitato consultivo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260414889135/it/

Armin Reiche and Michael Werth, DWK Life Sciences

Armin Reiche and Michael Werth, DWK Life Sciences

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

DWK Life Sciences GmbH
communications@DWK.com
http://www.dwk.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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