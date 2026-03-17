NuORDER by Lightspeed annuncia una collaborazione con Boozt per promuovere gli acquisti basati sui dati e potenziare la crescita

NuORDER by Lightspeed annuncia un nuovo rapporto strategico con Boozt, un rivenditore digitale nordico leader nel settore, per integrare un maggiore volume di informazioni sugli acquisti nelle sue operazioni e supportare la costante crescita di NuORDER nei mercati europei. La collaborazione sostituisce i fogli di lavoro frammentari e i flussi di lavoro manuali con una piattaforma centralizzata che connette gli assortimenti, gli ordini e i dati relativi ai prodotti, migliorando la visibilità nel processo di acquisto di Boozt. La trasparenza migliorata consente decisioni di assortimento più informate, una più stretta collaborazione con i partner all'ingrosso del brand e offerte di prodotti più in linea con la clientela.

Boozt utilizzerà la piattaforma di NuORDER per collegare assortimenti, ordini e dati relativi ai prodotti in un solo sistema unificato, portando più struttura al processo di acquisto, riducendo la duplicazione e supportando la crescita redditizia. Collaborare con Boozt aiuterà NuORDER a creare collegamenti più solidi con i marchi nella regione e ad acquisire una comprensione più approfondita delle preferenze europee in tema di merchandising.

“Boozt Group è entusiasta di collaborare con NuORDER mentre continuiamo a rafforzare il nostro ecosistema digitale all'ingrosso”, ha dichiarato Evelyne Durhuus Daugberg, Direttore delle acquisizioni di Boozt Group. “Partendo dalla nostra solida base consolidata, NuORDER ci aiuta a lavorare con maggiore efficienza, sia internamente che insieme ai nostri partner del marchio, connettendo assortimenti, ordini e dati relativi ai prodotti in un'unica piattaforma. L'accesso iniziale ai dati strutturati nel processo di acquisto consente una pianificazione più proattiva, decisioni di assortimento più precise e migliori previsioni nei mercati. Questa collaborazione supporta la nostra ambizione di ampliare un modo di lavorare più connesso, basato sui dati, che crea valore sia per i partner che per i clienti”.

“Le decisioni di acquisto definiscono l'esperienza clienti molto prima del lancio di un prodotto sul mercato”, he affermato Chris Akrimi, Vicepresidente, Supplier Network & B2B GTM per NuORDER by Lightspeed. “Per i rivenditori di e-commerce incentrati sulla tecnologia come Boozt, la capacità di adattare gli assortimenti alle abitudini di shopping dei clienti costituisce un enorme vantaggio. La nostra collaborazione riflette un impegno condiviso ad applicare le informazioni sugli acquisti in modi che potenziano gli assortimenti e rendono più rilevante l'esperienza clienti. Mentre NuORDER continua la sua espansione in Europa, collaborazioni come questa ci aiutano a supportare i rivenditori a orientarsi tra operazioni complesse su più mercati con maggiore chiarezza e controllo”.

Con questa collaborazione, Boozt otterrà una visione più chiara del suo assortimento completo, consentendo ai team di prendere decisioni più strategiche sulla varietà di prodotti e sulla loro distribuzione nei mercati. Maggiore visibilità nell'intera gamma di prodotti aiuterà il rivenditore a rispondere rapidamente ai cambiamenti nelle preferenze dei consumatori. Questi miglioramenti consentono a Boozt di offrire ai clienti una scelta più ampia di prodotti, migliorando l'esperienza di shopping ad ogni punto di contatto.

Per NuORDER, la collaborazione con Boozt segna un traguardo nella sua espansione europea. Collaborare con un rivenditore digitale nordico leader nel settore sottolinea la capacità della piattaforma di supportare i migliori rivenditori di e-commerce, gestendo al contempo le complessità delle operazioni internazionali, comprese diverse valute e necessità di acquisto geospecifiche. NuORDER è pronta ad aiutare altri rivenditori digitali ad ampliare le operazioni in modo efficiente in Europa e nel resto del mondo.

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Informazioni su NuORDER by Lightspeed

NuORDER by Lightspeed è una piattaforma di commercio B2B leader nel settore, che facilita le attività di compravendita all'ingrosso. NuORDER propone una suite completa di soluzioni commerciali progettate per semplificare il modo in cui i marchi vendono i loro prodotti in tutto il mondo, fornendo ai rivenditori le informazioni necessarie per migliorare le decisioni di acquisto. Oggi, più di 4.000 marchi e oltre 100.000 rivenditori utilizzano NuORDER per trasformare le loro operazioni all'ingrosso. Lightspeed ha rilevato NuORDER nel 2021.

Alimentando le imprese che sono la spina dorsale dell'economia globale, la piattaforma commerciale unica di Lightspeed aiuta i commercianti a innovare per semplificare, scalare e fornire esperienze clienti eccezionali. La soluzione commerciale su cloud di Lightspeed trasforma e unifica le attività online e fisiche, le vendite multicanale, l'espansione in nuove sedi, i pagamenti globali, le soluzioni finanziarie e la connessione a reti di fornitori.

Fondata a Montreal, Canada, nel 2005, Lightspeed è quotata alla borsa di New York (NYSE: LSPD) e a quella di Toronto (TSX: LSPD). Con personale presente in tutto il Nord America, in Europa e nell'Asia-Pacifico, la società serve attività di rivendita, ospitalità e nel settore del golf in oltre 100 Paesi.

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Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente comunicato stampa potrebbe includere informazioni a carattere previsionale e dichiarazioni a carattere previsionale secondo la definizione delle leggi applicabili sui titoli (" dichiarazioni a carattere previsionale "), comprese informazioni relative ai prodotti e alle collaborazioni di Lightspeed. Le dichiarazioni a carattere previsionale sono dichiarazioni di natura predittiva, che dipendono da o si riferiscono a eventi o condizioni future e sono identificabili da termini quali "sarà", "si aspetta", "prevede", "intende", "pianifica", "ritiene", "stima" o espressioni simili riguardanti questioni che non sono fatti storici. Tali dichiarazioni si basano sulle attuali aspettative dell'amministrazione di Lightspeed e in quanto tali comportano numerosi rischi e incertezze, note e ignote, compresi fattori economici. Diversi rischi, incertezze e altri fattori possono far sì. che i risultati effettivi si discostino materialmente dalle dichiarazioni a carattere previsionale contenute nel presente comunicato stampa, compresi, tra gli altri fattori, quei fattori di rischio identificati nel nostro ultimo rapporto intitolato Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations (Discussione e analisi della condizione economica e Risultati delle operazioni a cura dell'Amministrazione), nella sezione "Risk Factors" nello nostro ultimo Annual Information Form (Modulo informativo annuale), e nei nostri altri documenti depositati presso le autorità canadesi di regolamentazione dei titoli e la Securities and Exchange Commission statunitense, tutti disponibili sotto i nostri profili su SEDAR+ all'indirizzo www.sedarplus.com e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov . I lettori sono avvisati di considerare attentamente questi e altri fattori nel prendere decisioni riguardanti le quote di voto subordinate di Lightspeed e di non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa non costituiscono garanzie di prestazioni future e, mentre le dichiarazioni previsionali sono basate su determinati presupposti considerati ragionevoli da Lightspeed, gli eventi e i risultati effettivi potrebbero differire materialmente dalle dichiarazioni previsionali espresse o presunte da Lightspeed. Salvo quanto potrebbe essere espressamente richiesto dalle leggi applicabili, Lightspeed non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente qualunque dichiarazione previsionale a causa di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

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