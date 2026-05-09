NUBURU velocizza la strategia per le piattaforme militari e per la sicurezza, con progressi sul percorso Golden Power per Tekne e l'espansione della roadmap per i laser a energia diretta

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), azienda attiva nel settore della difesa e della sicurezza dotata di una piattaforma a doppio scopo focalizzata su effetti non cinetici, tecnologie a energia diretta, guerra elettronica e sistemi militari orchestrati via software, oggi ha divulgato un importante aggiornamento strategico sull'espansione continuativa della sua piattaforma integrata di difesa e sicurezza grazie al progresso nella roadmap dei prodotti laser Lyocon e all'iter continuativo sia della proposta di transazione con Tekne, sia del relativo processo Golden Power in Italia.

Questo aggiornamento riflette la strategia ampliata di NUBURU, che punta a integrare tecnologie laser avanzate, sistemi di mobilità militare, applicazioni a energia diretta per i veicoli e capacità di guerra elettronica in un'unica piattaforma operativa e commerciale coordinata, progettata per rispondere alle esigenze militari e della sicurezza in rapida evoluzione nei mercati allineati alla NATO e a livello internazionale.

Successivamente all'acquisizione strategica di Lyocon Srl ("Lyocon"), NUBURU ha riattivato e ampliato la linea commerciale di prodotti a laser blu e al contempo ha sfruttato questa tecnologia a doppio scopo per applicazioni industriali e militari. Secondo l'azienda, l'esperienza di Lyocon nel comparto delle fonti laser e le capacità di Tekne nell'integrazione dei sistemi di mobilità militare e di guerra elettronica rappresentano fattori altamente complementari nelle architetture scalabili per la difesa e per la sicurezza.

La strategia dinamica relativa alla piattaforma di NUBURU nasce per supportare le opportunità future nei seguenti campi:

- Sistemi di difesa anti-UAV e a energia diretta;

- Applicazioni laser tattiche e integrate nei veicoli;

- Difesa mobile e piattaforme militari per scopi speciali;

- Sistemi di integrazione per la guerra elettronica;

- Tecnologie laser a lunghezza d'onda multipla;

- Applicazioni militari mission critical e per la resilienza operativa.

Secondo l'azienda, la crescente attenzione globale verso la difesa anti-droni, le tecnologie non cinetiche per i campi di battaglia e la modernizzazione delle forze armate e dei sistemi di difesa mobile creano significative opportunità di domanda a lungo termine nei mercati governativi e in quelli industriali.

Nei primi mesi dell'anno Lyocon si è aggiudicata un ordine di implementazione iniziale relativo a un sistema laser di disturbatori visivi a energia diretta portatili per applicazioni anti-droni ("C-UAV") da un'importante organizzazione governativa che opera nel settore dell'elettronica militare all'interno di un quadro di procurement centralizzato, in un importante mercato militare dell'Asia-Pacifico. Secondo NUBURU questa implementazione rappresenta una pietra miliare a livello operativo, a riprova della rilevanza strategica delle tecnologie a energia diretta nella più ampia roadmap militare e per sicurezza dell'azienda.

I progressi nella roadmap di dispositivi laser di prossima generazione

NUBURU è attivamente impegnata in numerose iniziative di sviluppo e commercializzazione di laser, destinate a supportare applicazioni sia industriali che militari.

La famiglia di prodotti Zephyrus si conferma come elemento centrale nella strategia di Lyocon in materia di piattaforme a laser blu, con il supporto di applicazioni che necessitano di un'erogazione di energia precisa, performance di elaborazione avanzate e di affidabilità operativa in ambienti difficili. Il team è impegnato anche nello sviluppo di un'architettura a laser blu di nuova generazione, progettata per superare i 500 W, nell'obiettivo di aumentare nettamente performance e applicabilità commerciale dei sistemi laser dell'azienda. Lyocon promuove inoltre lo sviluppo di una nuova linea di laser a doppia lunghezza d'onda BLU + IR, mirata ad applicazioni in cui la flessibilità della lunghezza d'onda multipla è in grado di apportare benefici operativi o di missione in ambiti come i processi industriali avanzati, le tecnologie mediche, i sistemi anti-UAV, le applicazioni a energia diretta e gli ambienti militari e per la sicurezza.

NUBURU punta anche a un percorso più ampio verso sistemi a energia diretta tattici e integrati nei veicoli, comprese configurazioni potenziali di bracci laser e piattaforme mobili progettate per applicazioni militari, di intervento tattico e missioni speciali.

Convalida della tecnologia a laser blu tramite l'implementazione industriale

Tramite Lyocon, NUBURU è stata inoltre selezionata da un'importante azienda internazionale leader nel settore dei semiconduttori e dei dischi rigidi per la fornitura di un sistema a laser blu di media potenza destinato ad applicazioni di trattamento delle superfici. Secondo l'azienda, questo impegno riflette le performance d'avanguardia, la stabilità del processo e l'affidabilità operativa della piattaforma a laser blu targata Lyocon e conferma ancora una volta la qualità della propria tecnologia in ambienti industriali difficili e a doppio scopo. Per NUBURU questo risultato consolida la propria posizione di fornitore tecnologico affidabile per le principali organizzazioni industriali, caratterizzate dalla convergenza tra esigenze di produzione avanzata e tecnologie a laser blu per soddisfare i severi standard di settore.

La transazione con Tekne e il progresso della richiesta Golden Power

Come già annunciato, prosegue l'iter documentale e normativo di NUBURU relativo alla proposta di transazione strategica con Tekne S.p.A. ("Tekne"), azienda italiana di ingegneria militare specializzata nelle piattaforme per la mobilità della difesa, nei veicoli speciali e nei sistemi di integrazione per la guerra elettronica.

A seguito della stipula degli accordi definitivi, NUBURU intende presentare al governo italiano la relativa notifica/richiesta Golden Power in relazione al proposto aumento della partecipazione detenuta in Tekne, nel rispetto delle normative vigenti in materia di beni strategici per la sicurezza nazionale e militare.

Secondo le previsioni dell'azienda, la presentazione della proposta Golden Power rifletterà la più ampia strategia industriale alla base della piattaforma Defense & Security di NUBURU, tra cui la prevista integrazione di tecnologie a energia diretta, sistemi a laser blu, piattaforme di mobilità tattica, integrazione della guerra elettronica e applicazioni militare multi-dominio.

I commenti della dirigenza

Dario Barisoni, co-CEO di NUBURU Inc. e CEO di Nuburu Defense LLC , ha dichiarato:

"Lyocon costituisce un ponte operativo sempre più importante tra la storia di NUBURU nel campo dispositivi a laser blu e la nostra strategia storica Defense & Security. Il recente traguardo raggiunto con l'implementazione di sistemi a energia diretta ha confermato la crescente rilevanza delle tecnologie laser negli ambienti di difesa moderni, mentre la nostra roadmap di sviluppo in corso riflette il nostro impegno ad ampliare le applicazioni industriali e tattiche".

Paola Zanzola, direttore esecutivo di Lyocon S.r.l. , ha aggiunto:

"Il nostro team si concentra sull'attuazione concreta in tutti i settori delle applicazioni industriali, a duplice uso e a energia diretta. Zephyrus si conferma come elemento centrale nella nostra roadmap delle soluzioni laser, con le nostre iniziative di sviluppo di nuova generazione che mirano ad ampliare sia le capacità tecniche, sia le opportunità per la nostra piattaforma".

Alessandro Zamboni, presidente esecutivo e co-CEO di NUBURU Inc. , ha commentato:

"Il nostro obiettivo è realizzare una piattaforma Defense & Security totalmente integrata e in grado di combinare sistemi a energia diretta, guerra elettronica, mobilità tattica e tecnologie mission critical in un'unica strategia coordinata. Mentre portiamo avanti il ​​processo Tekne e ci prepariamo per la relativa richiesta Golden Power, riteniamo che NUBURU si stia preparando ad affrontare alcune delle più importanti tendenze a lungo termine che plasmano i moderni mercati della difesa e della sicurezza".

Informazioni su NUBURU, Inc.

Fondata nel 2015, NUBURU è impegnata nella propria trasformazione strategica da azienda specializzata in tecnologie laser a fornitore di piattaforme a doppio scopo, militare e per la sicurezza. Grazie a una combinazione di tecnologie proprietarie a energia diretta, di capacità di difesa non cinetica, di software per missioni critiche e di partnership e acquisizioni industriali mirate, NUBURU si rivolge a mercati di alto valore nei settori della difesa, della sicurezza e della resilienza operativa.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.nuburu.net .

Informazioni su Nuburu Defense LLC

Nuburu Defense è una controllata di NUBURU che fornisce soluzioni avanzate per applicazioni militari, per la sicurezza e le infrastrutture critiche a supporto della strategia Defense & Security Hub di NUBURU.

Per ulteriori informazioni visitare anche:

- www.orbitopenplatform.com

- TEKNE S.p.A. | VEICOLI SPECIALI E SISTEMI ELETTRONICI

Informazioni su Nuburu Subsidiary, Inc

Nuburu Subsidiary, Inc è una controllata di NUBURU che detiene la piena proprietà di Lyocon S.r.l. ("Lyocon"), azienda italiana specializzata in tecnologie laser, in particolare nella progettazione, produzione e integrazione di sistemi a laser blu ad alta potenza per applicazioni industriali.

Lyocon opera in qualità di controllata operativa interamente consolidata all'interno del gruppo NUBURU e rappresenta la piattaforma industriale centrale per l'attività riattivata del laser blu di NUBURU.

Per ulteriori informazioni visitare anche Home Page - Lyocon .

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