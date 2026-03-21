NUBURU riattiva l'acquisizione del 70% di Tekne e potenzia la propria piattaforma militare mondiale e per la sicurezza nell'obiettivo di generare un fatturato di oltre 100 milioni di euro

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), produttore della piattaforma attiva sia nel settore militare che della sicurezza, specializzata in effetti non cinetici, tecnologie a energia diretta, guerra elettronica e sistemi di difesa orchestrati da software, oggi ha annunciato la sigla di una nuova lettera d'intenti vincolante ("Accordo") con gli azionisti di Tekne S.p.A. ("Tekne") incentrata sull'acquisizione di una quota partecipativa di controllo del 70% sulla società, per ripristinare il quadro di acquisizione strategica originariamente annunciato nel 2025.

Tekne è lo specialista nell'ingegneria militare con storiche relazioni a supporto delle piattaforme di mobilità bellica, nell'integrazione dei sistemi di guerra elettronica e dei sistemi di difesa critici per i clienti governativi e del settore della sicurezza.

Questo accordo fa seguito alle interazioni istituzionali con i rappresentanti del governo italiano, sulle cui basi le parti hanno delineato il quadro della transazione, subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione definitiva secondo i termini del processo normativo Golden Power vigente in Italia che disciplina i settori strategici di interesse nazionale e che dovrebbe entrare in vigore nel mese di aprile 2026.

Questo accordo di acquisizione rinnovato costituisce una pietra miliare nel percorso di trasformazione di NUBURU in una piattaforma militare e per la sicurezza integrata, che coniuga le avanzate piattaforme per la mobilità militare e le capacità di integrazione della guerra elettronica targate Tekne con le tecnologie laser e il software AI di NUBURU.

Secondo il management, questo importante risultato rappresenta un punto di svolta strategico nella trasformazione di NUBURU in una piattaforma militare e per la sicurezza scalabile, grazie alle capacità di ingegneria per la difesa di Tekne e alla crescente domanda globale di tecnologie militari avanzate.

Obiettivo di Tekne è registrare un fatturato di circa 50 milioni di euro nel 2026 e di oltre 100 milioni di euro nel 2027; una volta perfezionata questa transazione, NUBURU disporrà di una quota partecipativa del 70% che consentirà di consolidare le attività di Tekne all'interno della piattaforma militare e per la sicurezza di NUBURU.

Questo accordo ripristina il piano originario di NUBURU: l'acquisizione di una quota partecipativa di controllo in Tekne e il suo posizionamento per realizzare una piattaforma militare mondiale in rapida espansione, rispecchiando la crescente domanda di piattaforme di mobilità per la difesa, di sistemi anti-droni e di veicoli specializzati a duplice uso nei mercati di Stati Uniti, Europa, Medio Oriente e Asia-Pacifico, in quanto le agenzie militari prioritizzano la resilienza operativa.

Contesto strategico

Nel 2025, NUBURU e gli azionisti di Tekne hanno sottoscritto un accordo che prevedeva l'acquisizione, da parte di NUBURU, di una quota partecipativa di controllo del 70% nella società italiana di ingegneria militare.

Nel corso del successivo processo di revisione dell'operazione Golden Power, il governo nazionale ha esercitato la propria autorità per sospendere la transazione, data la natura strategica del settore militare.

A seguito di tale processo, NUBURU e Tekne hanno implementato il seguente ambito di cooperazione strategica a più fasi:

Acquisizione di una partecipazione azionaria del 2,9% in Tekne;

Erogazione di finanziamenti azionari a sostegno dello sviluppo industriale di Tekne;

Applicazione di un contratto per una rete industriale di supporto a iniziative congiunte di difesa congiunte; e

Messa in atto di un piano di sviluppo industriale nazionale a lungo termine.

Nel corso degli ultimi dodici mesi, NUBURU, Tekne e i loro azionisti hanno lavorato a stretto contatto con consulenti specializzati e rappresentanti del governo per strutturare un quadro in linea con le priorità militari strategiche dell'Italia.

Dopo queste discussioni costruttive e i progressi ottenuti a livello di collaborazione industriale tra le parti, gli azionisti di Tekne hanno acconsentito a procedere con un nuovo quadro di transazione, invitando formalmente NUBURU a continuare nel ​​processo di acquisizione di una quota partecipativa di controllo.

Il nuovo accordo, siglato di recente, ristabilisce la possibilità per NUBURU di rilevare la quota di maggioranza di Tekne, previa presentazione di una nuova richiesta di autorizzazione Golden Power, prevista per il mese di aprile del 2026, dopo la firma degli accordi a lungo termine per la transazione.

Struttura della transazione

L'accordo delinea una transazione strutturata tramite cui NUBURU otterrà progressivamente una quota partecipativa del 70% in Tekne, sulla base di una valutazione di riferimento di Tekne pari a 52 milioni di euro.

Questo quadro sostituisce quello della transazione originaria del 2025, che prevedeva l'emissione di azioni NUBURU per un valore di circa 42 milioni di dollari USA a favore dei venditori di Tekne come corrispettivo per l'acquisizione, oltre a un aumento di capitale di Tekne pari a 10,5 milioni di euro.

In base al nuovo accordo, non è prevista alcuna emissione di azioni NUBURU a favore di chi cede le proprie quote in Tekne; secondo le previsioni, il capitale erogato da NUBURU sarà principalmente destinato a supportare lo sviluppo industriale di Tekne e l'espansione della piattaforma militare e per la sicurezza integrata di NUBURU.

La struttura della proprietà verrebbe realizzata attraverso le seguenti fasi:

Proprietà attuale

Attualmente NUBURU detiene il 2,9% del capitale azionario di Tekne.

Conversione del finanziamento azionario

NUBURU ha già fornito a Tekne 13 milioni di euro in finanziamenti azionari e, a seguito dell'accettazione dell'accordo, erogherà altri 3,692 milioni di euro, portando il totale del finanziamento azionario a 16,692 milioni di euro.

In base alla conversione alla valutazione concordata di 52 milioni di euro, questo finanziamento corrisponderebbe a circa il 32,1% del capitale azionario di Tekne.

Aumento di capitale a seguito dell'autorizzazione Golden Power

Dopo l'approvazione dell'operazione in conformità con la procedura Golden Power, NUBURU sottoscriverà un aumento di capitale di 13 milioni di euro in Tekne, pari a circa il 25% del capitale azionario di Tekne sulla base della medesima valutazione.

Acquisto di ulteriori azioni dai venditori

NUBURU acquisirà inoltre un'ulteriore quota del 10% dai venditori di Tekne per 6 milioni di euro (circa 7 milioni di dollari).

Con il perfezionamento di questi passaggi, NUBURU deterrà circa il 70% del capitale azionario di Tekne.

Una transazione di importanza strategica per NUBURU

L'acquisizione di Tekne rappresenta un'iniziativa fondamentale nella trasformazione di NUBURU in una piattaforma militare e per la sicurezza integrata.

Una volta completata, la combinazione di NUBURU e Tekne dovrebbe supportare lo sviluppo di una piattaforma tecnologica militare globale in rapida espansione, in grado di generare un fatturato di oltre 100 milioni di euro e comprensiva di:

Sistemi per la mobilità bellica;

Tecnologie militari elettroniche;

Soluzioni anti-droni e anti-UAS;

Tecnologie a energia diretta e non cinetiche; e

Orchestrazione software AI per la resilienza operativa e delle missioni.

La crescente domanda globale di avanzati sistemi militari, tra cui tecnologie anti-droni, piattaforme di mobilità e capacità belliche elettroniche, continua ad accelerare con ila parallela modernizzazione delle proprie capacità operative delle agenzie di difesa in risposta all'evoluzione del contesto geopolitico della sicurezza.

Convalida operativa negli ambienti dei conflitti moderni

I recenti sviluppi operativi enfatizzano la rilevanza delle capacità di Tekne nell'attuale contesto di sicurezza in rapida evoluzione. Le piattaforme specializzate nella mobilità bellica, i sistemi di integrazione per la guerra elettronica e le tecnologie anti-droni di Tekne sono ideati per affrontare le crescenti sfide generate dai sistemi aerei senza pilota (UAV) a basso costo e dalle tattiche militari ibride, sempre più diffuse nelle zone dei conflitti moderni.

NUBURU e Tekne hanno già dato il via a iniziative operative congiunte, tra cui il dispiegamento, precedentemente annunciato, delle piattaforme di mobilità di Tekne a supporto delle attività di difesa e sicurezza in Ucraina. Il management ritiene che la combinazione delle piattaforme veicolari targate Tekne, collaudate sul campo, con le tecnologie di NUBURU basate su energia diretta, interdizione dei sensori e AI consentirà alla piattaforma combinata di rispondere alla crescente domanda delle agenzie di difesa in tutta Europa, nei mercati NATO e dagli alleati per la sicurezza.

Sviluppo industriale ed espansione della produzione

La collaborazione industriale prevede anche lo sviluppo di ulteriori capacità produttive presso gli stabilimenti industriali di Tekne in Abruzzo, tra cui la potenziale espansione nel sito industriale di Ortona, dove le parti stanno valutando l'integrazione di sistemi di produzione modulari mobili per la produzione di droni a doppio uso e delle tecnologie correlate.

Secondo le previsioni, questi sistemi sfrutteranno la recente iniziativa congiunta tra NUBURU e Maddox Defense Incorporated, incentrata su soluzioni di produzione additiva containerizzata per droni e sistemi di missione, per ottenere capacità di fabbricazione industriale flessibili e rapidamente implementabili.

Il capitale impegnato da NUBURU dovrebbe inoltre supportare il piano di sviluppo industriale e di ristrutturazione di Tekne, ivi incluso il rafforzamento della capacità produttiva e dei rapporti con i principali fornitori e partner finanziari.

I commenti del management

Alessandro Zamboni, presidente esecutivo e co-CEO di NUBURU , ha affermato:

"Questo accordo rappresenta una pietra miliare per NUBURU e conferma il percorso strategico adottato a seguito della valutazione iniziale del Golden Power. Nel corso dell'ultimo anno abbiamo lavorato a stretto contatto con Tekne e con consulenti specializzati per sviluppare un quadro industriale in linea con gli interessi nazionali dell'Italia e, al contempo, consentire a NUBURU di realizzare una solida piattaforma tecnologica militare radicata nel paese".

Dario Barisoni, co-CEO di NUBURU e CEO di NUBURU Defense LLC , ha aggiunto:

"Tekne è un'azienda di ingegneria militare con competenze elevate e una comprovata esperienza nella mobilità militare e nell'integrazione della guerra elettronica. La combinazione delle piattaforme di Tekne con le tecnologie non cinetiche e le capacità di orchestrazione software di NUBURU crea una potente offerta di difesa integrata che vanta un importante potenziale di crescita in Europa, nei mercati NATO e negli Stati Uniti".

La strategia per il futuro

Secondo NUBURU, la potenziale acquisizione di Tekne costituisce un elemento fondamentale della strategia aziendale per la sua piattaforma militare e per la sicurezza che consente all'azienda di realizzare un ecosistema tecnologico scalabile in campo militare in grado di affrontare le sfide di sicurezza in rapida evoluzione nei mercati della NATO e degli alleati.

Informazioni su Nuburu, Inc

Fondata nel 2015, Nuburu sta implementando una trasformazione strategica da azienda produttrice di tecnologia laser a fornitore di piattaforme per la difesa e la sicurezza a duplice uso. Attraverso una combinazione di tecnologie proprietarie di energia diretta, capacità di difesa non cinetiche, software mission-critical e collaborazioni industriali e acquisizioni mirate, Nuburu si rivolge ai mercati ad alto valore della difesa, della sicurezza e della resilienza operativa.

Per maggiori informazioni, visitare www.nuburu.net .

Informazioni su Nuburu Defense LLC

Una controllata di NUBURU, Inc., Nuburu Defense offre soluzioni avanzate per applicazioni in ambito di difesa, sicurezza e infrastrutture critiche, a supporto della strategia Defense & Security Hub di NUBURU.

Per maggiori informazioni, visitare anche:

Informazioni su Nuburu Subsidiary, Inc

Una controllata di NUBURU, Nuburu Subsidiary, Inc è interamente proprietaria di Lyocon S.r.l. (“Lyocon”) azienda italiana produttrice di tecnologia laser specializzata nella progettazione, produzione e integrazione di sistemi laser blu ad alta potenza per applicazioni industriali.

Lyocon opera come controllata operativa interamente consolidata all'interno del gruppo NUBURU e rappresenta la piattaforma industriale centrale per l'attività laser blu riattivata di NUBURU.

Per maggiori informazioni, visitare anche Home Page - Lyocon .

Dichiarazioni previsionali

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Source : NUBURU, Inc.

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