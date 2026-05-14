NUBURU prevede di annunciare un patrimonio netto positivo e offre un aggiornamento sulla conformità ai requisiti di quotazione del NYSE American

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), azienda attiva nel settore della difesa e della sicurezza dotata di una piattaforma a doppio scopo focalizzata su effetti non cinetici, tecnologie a energia diretta, guerra elettronica e sistemi militari orchestrati via software, oggi ha annunciato un aggiornamento in merito alla conformità ai requisiti di quotazione sul NYSE American e al patrimonio netto previsto per il primo trimestre.

Il 29 aprile 2025, NUBURU ha ricevuto una Notifica di non conformità da parte di NYSE Regulation in cui si indicava che la società non era conforme alla Sezione 1003(a)(i) della Guida alle società di NYSE American LLC (la “Company Guide”), che richiede a una società di mantenere un patrimonio netto pari o superiore a 2,0 milioni di dollari qualora abbia riportato perdite da attività operative in esercizio o perdite nette in due dei suoi tre esercizi finanziari più recenti e al 22 luglio 2025, NYSE American ha notificato a NUBURU di aver accettato il piano della società che delinea le azioni definitive che la società ha intrapreso o intraprenderà per ripristinare la conformità agli standard di quotazione continuativa di NYSE American (il “Piano di conformità”) e ha concesso un periodo di attuazione del piano fino al 29 ottobre 2026.

NUBURU prevede di riportare un patrimonio netto positivo superiore alla soglia di 2,0 milioni di dollari nella sua prossima relazione trimestrale sul Modulo 10-Q relativa al trimestre conclusosi il 31 marzo 2026.

Il 12 maggio 2026, alla luce del deficit patrimoniale degli azionisti pari a circa 15,2 milioni di dollari al 31 dicembre 2025 e delle perdite nette accumulate, NUBURU ha ricevuto una successiva comunicazione da NYSE American in cui si indicava la non-conformità della società alla Sezione 1003(a)(ii) della Company Guide, che richiede a una società di mantenere un patrimonio netto di almeno 4,0 milioni di dollari se ha riportato perdite da attività operative in essere o perdite nette in tre dei suoi ultimi quattro esercizi fiscali. NYSE American non richiede la presentazione di un nuovo piano di conformità in relazione a tale aumento della soglia di conformità e la società continuerà a operare in base al Piano di Conformità precedentemente accettato da NYSE American.

Sulla base di dati finanziari preliminari non sottoposti a revisione, la Società prevede di registrare un patrimonio netto pari a circa 3,2 milioni di dollari al 31 marzo 2026, con un miglioramento di circa 18,4 milioni di dollari rispetto alla fine dell'esercizio 2025.

In base all'attuale piano della direzione, la Società prevede di dimostrare la conformità al requisito patrimoniale netto maggiorato di 4 milioni di dollari previsto dal NYSE American nella propria relazione trimestrale sul Modulo 10-Q relativa al trimestre conclusosi il 30 giugno 2026, fatti salvi i rischi descritti nel presente comunicato e ivi incorporati per riferimento.

Le comunicazioni del NYSE American non hanno un effetto immediato sulla quotazione o sulla negoziazione delle azioni ordinarie della Società, che continuano a essere negoziate sul NYSE American con il simbolo BURU e la sigla “.BC”, a indicare che la società non soddisfa i requisiti di mantenimento della quotazione.

Il patrimonio netto previsto di cui al presente comunicato è di natura preliminare e non è stato sottoposto a revisione contabile; si basa sulle informazioni a disposizione dell'amministrazione alla data del presente documento e rimane soggetto al completamento delle procedure di chiusura finanziaria della Società, alla revisione finale e ai rischi descritti nel presente comunicato e ivi incorporati per riferimento. I risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale dalle previsioni preliminari.

Informazioni su Nuburu, Inc.

Fondata nel 2015, NUBURU è impegnata nella propria trasformazione strategica da azienda specializzata in tecnologie laser a fornitore di piattaforme a doppio scopo, militare e per la sicurezza. Grazie a una combinazione di tecnologie proprietarie a energia diretta, di capacità di difesa non cinetica, di software per missioni critiche e di partnership e acquisizioni industriali mirate, NUBURU si rivolge a mercati di alto valore nei settori della difesa, della sicurezza e della resilienza operativa.

Per maggiori informazioni, visitare www.nuburu.net .

Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente comunicato stampa contiene alcune "dichiarazioni a carattere previsionale" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 degli Stati Uniti, della Sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche. Tutte le dichiarazioni diverse da quelle relative a fatti storici contenute nel presente comunicato stampa possono essere considerate dichiarazioni a carattere previsionale, identificabili da termini come "potrebbe", "dovrebbe", "prevedere", "intendere", "sarà", "stimare", "anticipare", "credere", "predire", "pianificare", "cercare", "obiettivi", "progetti", "potrà", "forse", "continuare", "previsione", o le relative forme negative o varianti. Tali dichiarazioni sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero causare una differenza sostanziale nei risultati effettivi, inclusi, non a titolo esaustivo: (1) la capacità di soddisfare gli standard di quotazione in borsa applicabili; (2) l'impatto della perdita del portafoglio brevetti della Società a seguito di pignoramento; (3) il mancato raggiungimento delle aspettative in merito allo sviluppo commerciale e alle strategie di acquisizione; (4) l'incapacità di accedere a capitali sufficienti; (5) l'incapacità di realizzare i benefici previsti dalle acquisizioni; (6) eventuali modifiche alle leggi o ai regolamenti in materia; (7) eventuali fattori economici, commerciali o competitivi avversi; (8) la volatilità dei mercati finanziari a seguito di fattori geopolitici ed economici; e (9) altri rischi riportati in dettaglio nei documenti depositati dalla Società presso la SEC, inclusi i Moduli 10-K e 10-Q più recenti. Tali documenti delineano ulteriori rischi che potrebbero causare una differenza sostanziale tra i risultati effettivi e quelli contemplati da tali dichiarazioni a carattere previsionale. I lettori non devono fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni, che hanno valore solamente alla data in cui vengono rilasciate. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere tali dichiarazioni, tranne quanto richiesto dalla legge.

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