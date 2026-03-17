NUBURU invia una lettera agli azionisti

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), una società di piattaforme di difesa e sicurezza dal doppio utilizzo specializzata negli effetti non cinetici, nella tecnologie a energia diretta, nei conflitti elettronici e nei sistemi di difesa orchestrati da software, oggi ha inviato una lettera ai propri azionisti.

Cari colleghi azionisti,

A nome del Consiglio di Amministrazione e di tutto il team dirigente di NUBURU, Inc., desidero ringraziare di cuore i nostri azionisti per la loro partecipazione e il loro sostegno all'Assemblea speciale degli azionisti tenutasi il 12 marzo 2026.

L'approvazione delle proposte presentate all'assemblea offre a NUBURU un'importante flessibilità strategica, mentre continuiamo ad eseguire la trasformazione della Società in una piattaforma di difesa e sicurezza dal doppio utilizzo incentrata su tecnologie non cinetiche, sistemi software avanzati e infrastruttura mission-critical.

La domanda globale per le tecnologie anti-drone, sistemi di energia diretta e infrastrutture di difesa di importanza strategica continua ad accelerare mentre i governi e le agenzie di sicurezza di tutto il mondo priorizzano capacità di sicurezza di nuova generazione in risposta alla rapida proliferazione di sistemi aeree senza pilota e le sfide alla sicurezza geopolitica in costante evoluzione.

Il vostro supporto consente alla Società di continuare a portare avanti una strategia pluriennale progettata per posizionare NUBURU in questi mercati di difesa e sicurezza in rapida evoluzione.

Chiarimenti sull'autorizzazione al finanziamento

Riconosciamo che una delle proposte approvate durante l'assemblea, autorizzando l'eventuale emissione di titoli tramite collocamenti privati, ha generato domande tra gli azionisti.

È importante chiarire che l'approvazione degli azionisti si riferisce a un'autorizzazione normativa standard che stabilisce i termini massimi entro i quali la Società potrebbe portare a termine un collocamento privato, qualora e quando opportuno.

Piuttosto, l'autorizzazione garantisce alla Società la flessibilità strategica richiesta dalle norme della NYSE American per poter perseguire, all'occorrenza, operazioni di finanziamento e transazioni strategiche, tra cui potenziali acquisizioni, partnership industriali o altre iniziative volte a rafforzare la piattaforma operativa di NUBURU.

Le aziende che operano nei settori in forte crescita della tecnologia e della difesa spesso dispongono di questo tipo di autorizzazione per poter agire rapidamente quando si presentano opportunità strategiche.

L'obiettivo della direzione rimane chiaro: utilizzare il capitale in modo strategico per creare valore a lungo termine per gli azionisti.

Strategia del capitale responsabile

La direzione e il Consiglio di Amministrazione sono totalmente consapevoli del fatto che gli azionisti sono attenti al rischio di diluizione.

Di conseguenza, qualsiasi strategia di capitale perseguita dalla Società continuerà a dare priorità a:

- supportare le acquisizioni strategiche che ampliano la tecnologia e la piattaforma industriale di NUBURU

- rafforzare il bilancio e la stabilità finanziaria della Società

- mantenere la conformità ai requisiti di mantenimento della quotazione della NYSE American

- assicurare che le iniziative di finanziamento supportino la creazione di valore a lungo termine

La flessibilità approvata dagli azionisti è finalizzata a consentire alla Società di sviluppare e potenziare la propria piattaforma strategica, non di diluirla.

2026: transizione alla generazione di ricavi

A seguito della ristrutturazione e delle iniziative strategiche intraprese negli ultimi mesi, il 2026 rappresenta un anno di transizione per NUBURU, che passa dalla riorganizzazione della piattaforma alla generazione di ricavi operativi.

Attraverso le sue controllate operative e le iniziative strategiche nell'ambito dell'ecosistema della difesa e della sicurezza, la Società sta lavorando per trasformare la propria base tecnologica, le proprie capacità industriali e le partnership strategiche in concrete opportunità commerciali e fonti di ricavi nel corso dell'anno.

Queste iniziative comprendono:

- la continua diffusione delle tecnologie industriali basate sul laser blu

- lo sviluppo e l'integrazione di soluzioni di difesa non cinetiche, compresi i sistemi a energia diretta e quelli anti-drone

- l'espansione delle infrastrutture mission-critical e delle piattaforme di difesa basate su software

L'attenzione dell'amministrazione ora è saldamente concentrata sull'esecuzione, sulla commercializzazione e sul raggiungimento di traguardi operativi misurabili.

Allineamento con gli azionisti

La direzione e il CdA rimangono totalmente allineati con i nostri azionisti.

Condividiamo lo stesso obiettivo: crear un'azienda più forte e aumentare il valore a lungo termine delle azioni NUBURU.

Mentre la Società porta avanti le proprie iniziative strategiche e avvia la transizione verso la generazione di ricavi, l'amministrazione ritiene che l'attuale valutazione di mercato non rifletta ancora totalmente il valore della piattaforma in continua evoluzione, delle risorse industriali e del posizionamento strategico della Società all'interno dell'ecosistema globale della difesa e della sicurezza.

Uno sguardo al futuro

A seguito del raggruppamento azionario e delle misure di ristrutturazione intraprese negli ultimi mesi, la direzione ritiene che la Società disponga ora degli strumenti strutturali necessari per avviare la sua prossima fase di crescita.

Mentre NUBURU passa ad una fase di esecuzione operativa e generazione di ricavi nel 2026, riteniamo che il progresso continuo nelle iniziative strategiche della Società dovrebbe rafforzare progressivamente il suo profilo finanziario e la sua piattaforma operativa.

Nell'opinione della direzione, l'attuale prezzo di scambio delle azioni NUBURU non riflette ancora il valore intrinseco della piattaforma in continua evoluzione e delle iniziative strategiche della Società. Sulla base di valutazioni interne e della base patrimoniale prevista dalla Società a seguito delle iniziative attualmente in corso, la direzione ritiene che l'attuale valutazione di mercato si stia avvicinando a livelli praticamente paragonabili al valore patrimoniale netto che dovrebbe essere riportato nel bilancio della Società entro la fine del primo trimestre del 2026.

Mentre la Società porta avanti la propria strategia e inizia a convertire la propria piattaforma in generazione di ricavi e crescita operativa, riteniamo che il mercato riconoscerà sempre più il valore intrinseco dell'azienda.

Prevediamo inoltre di fornire al mercato ulteriori aggiornamenti sulle iniziative strategiche e sugli sviluppi operativi nelle prossime settimane, mentre la Società prosegue nell'attuazione del proprio piano di trasformazione.

Il nostro obiettivo rimane chiaro: attuare la nostra strategia, ampliare la nostra base di ricavi e costruire un'azienda la cui valutazione rifletta la forza della sua tecnologia, delle sue capacità industriali e della sua posizione strategica all'interno dell'ecosistema della difesa e della sicurezza in rapida evoluzione.

Distinti saluti,

Alessandro Zamboni

Presidente esecutivo e Co-CEO

NUBURU, Inc.

Informazioni su Nuburu, Inc

Fondata nel 2015, Nuburu sta implementando una trasformazione strategica da azienda produttrice di tecnologia laser a fornitore di piattaforme per la difesa e la sicurezza a duplice uso. Attraverso una combinazione di tecnologie proprietarie di energia diretta, capacità di difesa non cinetiche, software mission-critical e collaborazioni industriali e acquisizioni mirate, Nuburu si rivolge ai mercati ad alto valore della difesa, della sicurezza e della resilienza operativa.

Per maggiori informazioni, visitare www.nuburu.net .

Informazioni su Nuburu Defense LLC

Una controllata di NUBURU, Inc., Nuburu Defense offre soluzioni avanzate per applicazioni in ambito di difesa, sicurezza e infrastrutture critiche, a supporto della strategia Defense & Security Hub di NUBURU.

Per maggiori informazioni, visitare anche:

- www.orbitopenplatform.com

- TEKNE S.p.A. | SPECIAL VEHICLES & ELECTRONICS

Informazioni su Nuburu Subsidiary, Inc

Una controllata di NUBURU, Nuburu Subsidiary, Inc è interamente proprietaria di Lyocon S.r.l. (“Lyocon”) azienda italiana produttrice di tecnologia laser specializzata nella progettazione, produzione e integrazione di sistemi laser blu ad alta potenza per applicazioni industriali.

Lyocon opera come controllata operativa interamente consolidata all'interno del gruppo NUBURU e rappresenta la piattaforma industriale centrale per l'attività laser blu riattivata di NUBURU.

Per maggiori informazioni, visitare anche Home Page - Lyocon .

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene alcune "dichiarazioni a carattere previsionale" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act degli Stati Uniti del 1995, della sezione 27A del Securities Act del 1933 e successive modifiche, e della sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934 e successive modifiche. Tutte le dichiarazioni che non siano dichiarazioni a carattere storico contenute in questo comunicato stampa possono essere dichiarazioni a carattere previsionale, identificabili da termini quali "potrebbe", "dovrebbe", "aspettarsi", "intendere", "sarà", "stimare", "anticipare", "credere", "prevedere", "pianificare", "cercare", "obiettivi", "progetti", "forse", "intenzione", "continuare", "previsione" o le rispettive forme negative e varianti. Tali dichiarazioni sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero causare una differenza rispetto ai risultati effettivi tra cui, non a titolo esaustivo: (1) la capacità di soddisfare gli standard di quotazione in borsa applicabili; (2) l'impatto della perdita del portafoglio brevetti della Società a causa di pignoramenti; (3) il mancato raggiungimento delle aspettative relative allo sviluppo aziendale e alle strategie di acquisizione; (4) l'impossibilità di accedere a capitale sufficiente; (5) l'impossibilità di realizzare i benefici previsti dalle acquisizioni; (6) modifiche alle leggi o ai regolamenti applicabili; (7) fattori economici, commerciali o competitivi avversi; (8) volatilità del mercato finanziario dovuta a fattori geopolitici ed economici; e (9) altri rischi riportati nei documenti depositati dalla Società presso la SEC, inclusi i più recenti moduli 10-K e 10-Q della Società. Tali documenti affrontano ulteriori rischi che potrebbero generare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quanto contemplato in tali dichiarazioni a carattere previsionale. Si avvisa i lettori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni, che hanno valore alla sola data in cui sono state rilasciate. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere tali dichiarazioni, a eccezione di quanto imposto dalla legge.

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