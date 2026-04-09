NUBURU fornisce un aggiornamento aziendale evidenziando i primi segnali di entrate e un portafoglio combinato di circa 6 milioni di dollari nei settori software e energia diretta

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU – la “Società”) è una società piattaforma integrata a duplice uso Defense & Security incentrata sugli effetti non cinetici, sulle tecnologie a energia diretta, sulla guerra elettronica e sul software orchestrato di resilienza operativa basato sull'AI, al servizio sia della difesa che dell'infrastruttura mission-critical in vari settori regolamentati.

NUBURU offre un aggiornamento aziendali per evidenziare che la Società sta eseguendo attivamente e con successo la monetizzazione della sua strategia aziendale e di crescita, che comprende:

trazione iniziale dei ricavi, supportata da fatturazione anticipata, ordini acquisiti e distribuzione commerciale; e

aumento della visibilità sulla crescita dei ricavi e sull'ampliamento dall'espansione e conversione della nostra interessante pipeline commerciale ai ricavi da contratti in vari settori aziendali essenziali con la nostra Defense and Security Platform integrata.

La direzione rimane fiduciosa che questo riflette una transizione in implementazioni commerciali e generazione di ricavi scalabilità per tutto il 2026 e nel più lungo termine e nella creazione di un valore importante per i nostri azionisti e stakeholder in generale.

Le metriche commerciali e gli aggiornamenti operativi elencati di seguito sono forniti al 31 marzo 2026, salvo altrimenti indicato.

Costruire slancio operativo nei nostri principali settori di attività

NUBURU sta attivamente e con successo eseguendo e realizzando la sua strategia aziendale e di crescita, con attività commerciali misurabili nei sistemi a energia diretta, nei programmi di difesa, nelle piattaforme di software e nella produzione basata negli Stati Uniti.

Energia diretta (Lyocon S.r.l.)

Nel nostro settore aziendale di energia diretta, la Società ha generato circa 280.000 dollari di fatturato, oltre a circa 500.000 in ordini evasi, compreso un ordine iniziale di dispiegamento per il suo sistema portatile laser dazzler a energia diretta per applicazioni di difesa anti-drone (“C-UAV”) pari a circa 250.000 dollari, acquisito da un'azienda di elettronica di primo livello di proprietà del governo che opera all'interno di un importante mercato della difesa nella regione Asia-Pacifico (la “Tier-1 Defense Company”), come annunciato da NUBURU il 31 marzo 2026.

La Società sta attivamente promuovendo opportunità successive stimate tra i 575.000 e gli 800.000 dollari con la stessa Tier-1 Defense Company, pur continuando al contemporary ad ampliare il proprio portafoglio complessivo nei settori della difesa e delle applicazioni dual-use. Il portafoglio complessivo di Lyocon è attualmente stimato intorno ai 2,5 milioni di dollari, comprese opportunità associate al dazzler descritte in precedenza, riflettendo la trazione commerciale in aumento.

Questi sviluppi riflettono una transizione verso una distribuzione commerciale iniziale, con un chiaro percorso verso la creazione di ricavi, ripetibilità, espansione dei programmi e ampliamento dei ricavi.

Programmi di difesa (Contratto di rete Tekne S.p.A.)

Grazie alla sua partecipazione alla struttura contrattuale di rete di Tekne S.p.A. (“Tekne”), NUBURU ha generato circa 300.000 dollari di fatturato, principalmente attraverso attività di gestione e servizi.

La Società sta inoltre partecipando a un programma di difesa attivo in Ucraina in collaborazione con Engineering Bureau "BERYL" LLC, in cui la Fase 1 (0–12 mesi) è stata avviata con un intervallo di ricavi previsto tra 5,75 milioni e 11,5 milioni di dollari, incentrato sul dispiegamento della piattaforma GRAELION configurata per applicazioni militari. NUBURU partecipa al programma attraverso un quadro strutturato di natura economica e di governance che include partecipazione ai prezzi e ai margini, coordinamento del capitale e la potenziale integrazione di sottosistemi non cinetici e software a margine più elevato.

Come importante catalizzatore strategico, NUBURU ha firmato un accordo vincolante per acquisire una partecipazione di controllo del 70% in Tekne, con la presentazione della richiesta di autorizzazione nell’ambito del quadro normativo italiano del Golden Power prevista entro la fine di aprile 2026. Tekne punta a circa 57,5 milioni di dollari di ricavi nel 2026.

Questa struttura offre una partecipazione immediata a livello di programma con un percorso definito verso il consolidamento e il contributo ai ricavi su scala.

Tekne riduce materialmente i tempi necessari a NUBURU per raggiungere la scalabilità operativa e finanziaria, il che dovrebbe:

accelerare il posizionamento di NUBURU nell'EW e nei sistemi avanzati di difesa;

fornire accesso diretto ai mercati e ai programmi della difesa;

trasformare NUBURU attraverso un profilo operativo globale nel settore della difesa.

Software per la resilienza operativa (Orbit S.r.l.)

Nell’ambito della sua divisione software, Orbit S.r.l. (“Orbit”) ha generato circa 80.000 dollari di fatturato dall’inizio dell’anno, riflettendo la tipica stagionalità dei clienti aziendali e dei settori regolamentati, in cui le approvazioni di budget e i cicli di approvvigionamento si concentrano nel secondo e nel terzo trimestre. Coerentemente con questa dinamica, Orbit sta sviluppando opportunità per circa 3,9 milioni di dollari nel proprio portafoglio, tra ambienti enterprise e mission-critical, inclusi circa 790.000 dollari legati a richieste di offerta attive.

Attualmente NUBURU detiene una partecipazione azionaria di circa il 22,7% in Orbit, con diritti di governance che supportano l’allineamento operativo. A seguito della recente approvazione degli azionisti che autorizza l’emissione di azioni, l’azienda prevede di completare l’acquisizione del 100% di Orbit entro la fine dell’anno.

Questo segmento aziendale rappresenta una componente ad alto margine e a ricavi ricorrenti, con elevata visibilità e integrazione strategica nei casi d’uso della difesa e delle infrastrutture critiche.

Produzione statunitense (Joint venture con Maddox Defense Incorporated)

L'iniziativa statunitense di NUBURU, attraverso la sua joint venture con Maddox Defense Incorporated, è entrata nella Fase I delle operazioni a Houston, Texas, con infrastrutture già implementate e attività operative in corso.

La Società sta sviluppando un portafoglio commerciale in fase iniziale, allineato alla domanda del settore difesa, mentre sta creando una capacità produttiva negli Stati Uniti progettata per supportare le catene di fornitura della difesa nazionale e i requisiti di produzione mission-critical.

Piattaforma integrata che promuove una crescita multimotore

NUBURU ora opera attraverso molteplici motori di generazione dei ricavi, tra cui sistemi a energia diretta, programmi di guerra elettronica e mobilità per la difesa, soluzioni software-as-a-service per la resilienza operativa basate sull’intelligenza artificiale e infrastrutture di produzione avanzata.

In tutti i suoi principali segmenti operativi, NUBURU sta costruendo un portafoglio commerciale complessivo superiore a circa 6 milioni di dollari, supportato da fatturazioni iniziali e ordini già eseguiti, offrendo una visibilità crescente sulla conversione dei ricavi e sulla scalabilità.

Divulgazione delle metriche di fatturazione e commerciali

La Società fornisce alcune metriche commerciali selezionate, tra cui fatturazioni, ordini e portafoglio, come indicatori dell’attività aziendale e della trazione commerciale. Le fatturazioni rappresentano un indicatore approssimativo degli incassi e del momentum commerciale; tuttavia, non costituiscono un sostituto del riconoscimento dei ricavi secondo gli US GAAP, che può differire per tempistiche e importi.

Commento della Direzione

Alessandro Zamboni, Executive Chairman e Co-CEO di Nuburu Inc. , ha dichiarato:

“Attualmente siamo pienamente in fase di esecuzione, con fatturazioni iniziali, ordini acquisiti e un portafoglio in crescita in tutte le linee commerciali. L’azienda ha rafforzato in modo significativo la propria posizione operativa e finanziaria ed è focalizzata sulla crescita dei ricavi, sul miglioramento dell’efficienza del capitale e sul progresso verso un bilancio con patrimonio netto positivo nel secondo trimestre del 2026.

“Siamo fiduciosi che NUBURU sia ben posizionata per continuare a realizzare con successo la propria strategia di business e di crescita, rafforzando ulteriormente l’azienda, incrementando la generazione di ricavi, la crescita e la scalabilità nel corso del 2026 e nel lungo periodo, e creando un valore significativo per i nostri azionisti e per l’insieme degli stakeholder.

“Prevediamo di fornire al mercato ulteriori aggiornamenti su iniziative strategiche positive e sugli sviluppi operativi e finanziari nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”.

Dario Barisoni, Co-CEO di Nuburu Inc. e CEO di Nuburu Defense LLC , ha aggiunto:

“Il nostro modello di business integrato e la strategia di crescita nei settori dell’energia diretta, della guerra elettronica e della mobilità per la difesa, del software e della produzione avanzata posizionano NUBURU come una piattaforma di difesa e sicurezza di nuova generazione, scalabile e allineata a una domanda globale in evoluzione strutturale e a requisiti mission-critical”.

Prospettive

NUBURU prevede di continuare a convertire ed espandere il proprio interessante portafoglio commerciale in ricavi contrattualizzati, portando avanti l’operazione Tekne (soggetta ad approvazione normativa), ampliando le implementazioni di Lyocon, incrementando i ricavi ricorrenti di Orbit e progredendo verso il raggiungimento di un patrimonio netto positivo nel secondo trimestre del 2026.

Ulteriore informativa sul Form 10-K

L’azienda rimanda gli investitori al proprio Rapporto Annuale sul Form 10-K per l’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2025, depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. La relazione del revisore indipendente inclusa nel Form 10-K contiene un richiamo relativo alla continuità aziendale (“going concern”), riguardante la capacità dell’azienda di proseguire la propria attività.

Il presente annuncio è effettuato ai sensi della Sezione 610(b) del NYSE American Company Guide, che richiede la comunicazione pubblica della ricezione di una relazione di revisione contenente un paragrafo relativo alla continuità aziendale (“going concern”) e non rappresenta alcuna modifica o rettifica ai bilanci della Società per l’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2025.

Informazioni su Nuburu, Inc

Fondata nel 2015, Nuburu sta implementando una trasformazione strategica da azienda produttrice di tecnologia laser a fornitore di piattaforme per la Difesa e la Sicurezza a duplice uso. Attraverso una combinazione di tecnologie proprietarie di energia diretta, capacità di difesa non cinetiche, software mission-critical e collaborazioni industriali e acquisizioni mirate, Nuburu si rivolge ai mercati ad alto valore della difesa, della sicurezza e della resilienza operativa. NUBURU è allineata direttamente alle esigenze di questi mercati di crescita in evoluzione strutturale.

Per maggiori informazioni, visitare www.nuburu.net .

Informazioni su Nuburu Defense LLC

Una controllata di NUBURU, Inc., Nuburu Defense offre soluzioni avanzate per applicazioni in ambito di difesa, sicurezza e infrastrutture critiche, a supporto della strategia Defense & Security Hub di NUBURU.

Per maggiori informazioni, visitare anche:

Informazioni su Nuburu Subsidiary, Inc

Una controllata di NUBURU, Nuburu Subsidiary, Inc è interamente proprietaria di Lyocon S.r.l. (“Lyocon”) azienda italiana produttrice di tecnologia laser specializzata nella progettazione, produzione e integrazione di sistemi laser blu ad alta potenza per applicazioni industriali.

Lyocon opera come controllata operativa interamente consolidata all'interno del gruppo NUBURU e rappresenta la piattaforma industriale centrale per l'attività laser blu riattivata di NUBURU.

Per maggiori informazioni, visitare anche Home Page - Lyocon .

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene alcune "dichiarazioni a carattere previsionale" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act degli Stati Uniti del 1995, della sezione 27A del Securities Act del 1933 e successive modifiche, e della sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934 e successive modifiche. Tutte le dichiarazioni che non siano dichiarazioni a carattere storico contenute in questo comunicato stampa possono essere dichiarazioni a carattere previsionale, identificabili da termini quali "potrebbe", "dovrebbe", "aspettarsi", "intendere", "sarà", "stimare", "anticipare", "credere", "prevedere", "pianificare", "cercare", "obiettivi", "progetti", "forse", "intenzione", "continuare", "previsione" o le rispettive forme negative e varianti. Tali dichiarazioni sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero causare una differenza rispetto ai risultati effettivi tra cui, non a titolo esaustivo: (1) la capacità di soddisfare gli standard di quotazione in borsa applicabili; (2) l'impatto della perdita del portafoglio brevetti della Società a causa di pignoramenti; (3) il mancato raggiungimento delle aspettative relative allo sviluppo aziendale e alle strategie di acquisizione; (4) l'impossibilità di accedere a capitale sufficiente; (5) l'impossibilità di realizzare i benefici previsti dalle acquisizioni; (6) modifiche alle leggi o ai regolamenti applicabili; (7) fattori economici, commerciali o competitivi avversi; (8) volatilità del mercato finanziario dovuta a fattori geopolitici ed economici; e (9) altri rischi riportati nei documenti depositati dalla Società presso la SEC, inclusi i più recenti moduli 10-K e 10-Q della Società. Tali documenti affrontano ulteriori rischi che potrebbero generare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quanto contemplato in tali dichiarazioni a carattere previsionale. Si avvisa i lettori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni, che hanno valore alla sola data in cui sono state rilasciate. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere tali dichiarazioni, a eccezione di quanto imposto dalla legge.

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