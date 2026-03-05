NUBURU e Tekne formalizzano la piattaforma di distribuzione industriale in Ucraina ancorata dalle unità operative GRAELION; il quadro strutturato mira a un programma annuale di 80–120 milioni di euro

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), una società con piattaforma a duplice uso, sia militare sia per la sicurezza (Defense & Security), incentrata su effetti non cinetici, tecnologie di energia diretta, guerra elettronica e sistemi di difesa orchestrati da software, oggi ha annunciato che la sua azienda interamente controllata, Nuburu Defense LLC, assieme a Tekne S.p.A. (“Tekne”), ha stipulato un accordo di cooperazione strategica con Engineering Bureau “BERYL” LLC, società industriale ucraina consolidata, che attualmente produce e fornisce veicoli destinati alle forze militari ucraine, per supportare l'implementazione strutturata della piattaforma TEKNE GRAELION in Ucraina.

Tekne ha già consegnato diversi veicoli GRAELION in Ucraina al Servizio di emergenza statale per operazioni di sminamento. Questi veicoli sono operativi nel Paese. Non sono previste ulteriori consegne in quel quadro di emergenza civile.

Questa iniziativa porta avanti il dispiegamento della configurazione militare esistente della piattaforma GRAELION, già commercializzata in Italia, e ora fa il suo ingresso nel percorso formale della qualificazione militare ucraina.

Nell'ambito della struttura esecutiva, Nuburu Defense e Tekne apriranno una sede congiunta di rappresentanza a Kyiv, che servirà da polo di coordinamento operativo, industriale e di conformità del programma.

Quadro industriale ancorato da beni comprovati

La piattaforma di dispiegamento è ancorata da:

Unità operative GRAELION già attive in Ucraina.

Una configurazione militare consolidata con una tradizione di commercializzazione.

La presenza industriale di Beryl nel Paese e l'esperienza nella fornitura alle forze armate ucraine.

Il programma si concentra sulla qualificazione, sul dispiegamento strutturato e sull'espansione industriale coordinata, non sullo sviluppo della piattaforma.

Modello definito di scalabilità del fatturato in tre fasi

L'accordo stabilisce un percorso di espansione industriale in più fasi:

Fase 1 (0–12 mesi): obiettivo di fatturato annuo di 5–10 milioni di euro.

Fase 2: obiettivo di fatturato annuo di 30–50 milioni di euro.

Fase 3 (Livello stabile): obiettivo di fatturato annuo di 80–120 milioni di euro.

Questi benchmark rappresentano gli obiettivi annuali strutturati di volumi nell'ambito del quadro KPI dell'accordo, stabilendo una traiettoria di scalabilità industriale in linea con le tappe fondamentali di qualificazione ucraine e i protocolli di dispiegamento graduale.

L'accordo di cooperazione riguarda gli aspetti di governance, esclusività e conformità. Le specifiche tecniche, i prezzi, i volumi e i termini commerciali rimangono soggetti ad accordi definitivi.

Partecipazione economica strutturata per NUBURU

NUBURU partecipa strutturalmente attraverso:

Autorità congiunta di approvazione dei prezzi e dei margini.

Governance di programma e partecipazione coordinata del capitale.

Potenziale integrazione di sottosistemi non cinetici di margine più elevato e di software.

Una posizione di minoranza del 2,9% in Tekne, con la possibilità, previa autorizzazione del Governo italiano ai sensi della normativa Golden Power, di aumentare la quota di proprietà fino al 70% in relazione a una potenziale operazione di controllo, compresa la conversione del capitale di prestito degli azionisti.

Grazie a questo quadro, NUBURU si posiziona per una partecipazione economica scalabile in linea con l'espansione del programma, subordinatamente alle approvazioni normative e al raggiungimento delle tappe fondamentali.

Governance, conformità e disciplina industriale

Tekne detiene l'esclusiva autorità di progettazione e la proprietà intellettuale della piattaforma GRAELION. Tutte le proposte commerciali vincolanti necessitano l'approvazione tecnica e finanziaria congiunta.

Il quadro comprende:

Protocolli di conformità ITAR, EAR e UE in tema di controllo delle esportazioni.

Tutele per il monitoraggio delle sanzioni.

Esclusività condizionata di due anni per la partecipazione del Ministero della Difesa ucraino.

La sede di Kiev supervisionerà i progressi in ambito di qualifiche, la disciplina dei prezzi, la conformità normativa e il coordinamento industriale.

Commento della Direzione

Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo e co-AD di NUBURU , ha dichiarato: “La presenza delle unità operative GRAELION in Ucraina e la disponibilità di una configurazione militare commercializzata offrono una base di riferimento definita per l'esecuzione. Il piano strutturato di aumento del fatturato verso un livello stabile compreso tra 80 e 120 milioni di euro riflette una scalabilità industriale disciplinata, ancorata a beni comprovati”.

Dario Barisoni, Co-AD di NUBURU e AD di Nuburu Defense LLC , ha aggiunto: “Questa iniziativa è incentrata sulla qualificazione, sul dispiegamento strutturato e sulla supervisione industriale. La sede di Kiev stabilisce l'allineamento coordinato in materia normativa e operativa mentre il programma procede attraverso le procedure di approvazione militare ucraine”.

Ambrogio D’Arrezzo, AD di Tekne S.p.A. , ha commentato: “GRAELION è già operativa in Ucraina in attività di sminamento e ha una configurazione militare commercializzata in Italia. Il programma ora procede attraverso le qualificazioni militari formali entro un quadro industriale strutturato”.

Informazioni su Nuburu, Inc

Founded in 2015, Nuburu sta implementando una trasformazione strategica da azienda produttrice di tecnologia laser a fornitore di piattaforme per la difesa e la sicurezza a duplice uso. Attraverso una combinazione di tecnologie proprietarie di energia diretta, capacità di difesa non cinetiche, software mission-critical e collaborazioni industriali e acquisizioni mirate, Nuburu si rivolge ai mercati ad alto valore della difesa, della sicurezza e della resilienza operativa.

Per maggiori informazioni, visitare www.nuburu.net .

Informazioni su Nuburu Defense LLC

Una controllata di NUBURU, Inc., Nuburu Defense offre soluzioni avanzate per applicazioni in ambito di difesa, sicurezza e infrastrutture critiche, a supporto della strategia Defense & Security Hub di NUBURU.

Per maggiori informazioni, visitare anche:

Informazioni su Maddox Defense Incorporated

Maddox Defense Incorporated (“Maddox Defense”) è un'azienda statunitense specializzata nel settore della difesa, incentrata sulle capacità produttive avanzate a supporto di sistemi senza pilota, componenti mission-critical e iniziative di modernizzazione della difesa. L'azienda opera nel mercato della difesa degli Stati Uniti e in quelli alleati attraverso soluzioni di produzione basate sull'ingegneria, progettate per migliorare la prontezza operativa e la resilienza industriale.

