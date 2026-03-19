NUBURU e Tekne avviano la produzione della piattaforma GRAELION per l'Ucraina, dando il via ai ricavi della Fase 1

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), una società di piattaforme di difesa e sicurezza dal doppio utilizzo specializzata negli effetti non cinetici, nelle tecnologie a energia diretta, nei conflitti elettronici e nei sistemi di difesa orchestrati da software, oggi ha reso noto che la sua iniziativa ucraina con Tekne S.p.A. (“Tekne”) e Engineering Bureau “BERYL” LLC (“Beryl”), azienda industriale ucraina consolidata, specializzata nella produzione e fornitura di veicoli per le forze armate ucraine, è entrata nella fase produttiva nell'ambito di un programma industriale operativo a supporto delle attività di dispiegamento ucraine.

A seguito dell'esecuzione dell'accordo di collaborazione strategica, l'iniziativa è passata alla fase produttiva a tutti gli effetti, con l'avvio della linea di produzione del primo prototipo tattico GRAELION, come certificato formalmente da Tekne in una dichiarazione di progresso industriale datata 17 marzo 2026.

Il passaggio all'esecuzione del programma

Il passaggio alla produzione segna una chiara transizione dall'accordo strutturato all'esecuzione del programma industriale e avvia le attività generatrici di ricavi vincolate ai contratti associate alla produzione, certificazione e dispiegamento iniziale dei prototipi. Il programma è in linea con gli obiettivi di fatturato della Fase 1 compresi tra 5 e 10 milioni di euro e offre prospettive di dispiegamento su larga scala man mano che la produzione entra a regime.

Il programma si basa su attività operative e industriali consolidate. I veicoli GRAELION sono già dispiegati in Ucraina con il Servizio Statale per le Emergenze (DSNS) per le operazioni di sminamento, mentre è stata commercializzata in Italia una configurazione di livello militare. Beryl è il fornitore industriale ucraino attivo che supporta i requisiti della difesa.

Schema di esecuzione

Il primo prototipo tattico GRAELION è entrato in produzione.

La catena di fornitura industriale e i protocolli produttivi sono stati convalidati.

La piattaforma è stata configurata per la certificazione militare ucraina.

L'esecuzione è stata coordinata con Beryl, il partner industriale nel Paese.

Prospettive di un potenziale di programma su larga scala compreso tra 80 e 120 milioni di euro.

NUBURU partecipa al programma attraverso uno schema economico e di governance strutturato che comprende la partecipazione alla determinazione dei prezzi e dei margini, il coordinamento del capitale e la potenziale integrazione di sottosistemi di software e non cinetici a margine più ampio. La Società detiene inoltre una quota di capitale pari al 2,9% in Tekne, con una potenziale espansione soggetta all'autorizzazione del governo italiano ai sensi del regolamento Golden Power.

Questa struttura consente a NUBURU di partecipare all'economia del programma mentre aumenta la produzione, supportando nel contempo la sua più ampia strategia della piattaforma Defense & Security.

I commenti della dirigenza

Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo e Co-CEO di NUBURU , ha dichiarato, “L'entrata in produzione segna la transizione da un accordo strutturato all'esecuzione del programma. Ora questa è un'iniziativa industriale in linea con i requisiti ucraini di dispiegamento, supportata da una catena di fornitura convalidata”.

Dario Barisoni, Co-CEO di NUBURU e CEO di Nuburu Defense LLC , ha aggiunto, “Abbiamo ottenuto l'allineamento di ingegneria, produzione e capacità industriali locali. Il programma sta progredendo attraverso una certificazione definita e un percorso di dispiegamento con esecuzione coordinata”.

Prospettiva strategica

Con la produzione avviata, la comprovata preparazione industriale e le attività di generazione di ricavi in corso, NUBURU continua la transizione dallo sviluppo di un quadro strategico all'esecuzione di programmi di difesa con dispiegamento in tempo reale e potenziale di fatturati scalabili.

Informazioni su Nuburu, Inc

Fondata nel 2015, Nuburu sta implementando una trasformazione strategica da azienda produttrice di tecnologia laser a fornitore di piattaforme per la difesa e la sicurezza a duplice uso. Attraverso una combinazione di tecnologie proprietarie di energia diretta, capacità di difesa non cinetiche, software mission-critical e collaborazioni industriali e acquisizioni mirate, Nuburu si rivolge ai mercati ad alto valore della difesa, della sicurezza e della resilienza operativa.

Per maggiori informazioni, visitare www.nuburu.net .

Informazioni su Nuburu Defense LLC

Una controllata di NUBURU, Inc., Nuburu Defense offre soluzioni avanzate per applicazioni in ambito di difesa, sicurezza e infrastrutture critiche, a supporto della strategia Defense & Security Hub di NUBURU.

Per maggiori informazioni, visitare anche:

Informazioni su Maddox Defense Incorporated

Maddox Defense Incorporated (“Maddox Defense”) è un'azienda statunitense specializzata nel settore della difesa, incentrata sulle capacità produttive avanzate a supporto di sistemi senza pilota, componenti mission-critical e iniziative di modernizzazione della difesa. L'azienda opera nel mercato della difesa degli Stati Uniti e in quelli alleati attraverso soluzioni di produzione basate sull'ingegneria, progettate per migliorare la prontezza operativa e la resilienza industriale.

Dichiarazioni a carattere previsionale

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