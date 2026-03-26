NUBURU attiva l'infrastruttura per la produzione militare negli USA e dà il via all'esecuzione della Fase I insieme a Maddox Defense

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), azienda che opera nel settore militare e della sicurezza con una piattaforma a doppio uso focalizzata su effetti non cinetici, tecnologie a energia diretta, guerra elettronica e sistemi di difesa orchestrati da software, oggi ha annunciato l'avvio dell'esecuzione della Fase I nel quadro della joint venture, annunciata in precedenza, tra Nuburu Defense LLC, la sua controllata al 100%, e Maddox Defense Incorporated, un passo fondamentale nell'espansione strategica dell'azienda nel settore della produzione e delle infrastrutture militari operative negli Stati Uniti.

Con questo importante risultato NUBURU diventa un attore operativo nel settore della produzione militare con sede negli Stati Uniti, dotato di infrastrutture attive attualmente in corso di implementazione a supporto della domanda attuale e futura da parte del governo e dei suoi alleati.

L'inizio della Fase I rappresenta il passaggio dalla progettazione e pianificazione alla parte operativa vera e propria, con i team nella città texana di Houston attualmente impegnati nell'avvio dell'integrazione dei sistemi, nell'implementazione infrastrutturale e nell'approntamento della produzione.

LE FASI DELL'ESECUZIONE: DALLA PROGETTAZIONE ALL'IMPLEMENTAZIONE OPERATIVA

Dalla pianificazione e progettazione, il programma è ora passato alla fase dell'esecuzione attiva, con personale impegnato nel coordinamento delle forniture, nella pianificazione dell'integrazione dei sistemi e nelle attività di approntamento delle infrastrutture.

L'iniziativa prevede la messa a punto di una piattaforma mobile formata da container per la produzione additiva a temperatura controllata, progettata per consentire capacità di fabbricazione veloci e e decentralizzate a supporto delle applicazioni militari, infrastrutturali e mission-critical.

Secondo le previsioni, questa soluzione supporterà scenari di implementazione sia nazionali, sia internazionali, e consentirà la produzione presso il luogo di necessità o nelle sue vicinanze, riducendo significativamente la dipendenza dalle supply chain tradizionali e velocizzando i tempi operativi.

CREARE UNA PRESENZA PRODUTTIVA AMERICANA NEL COMPARTO MILITARE

NUBURU con questa iniziativa consolida la propria presenza produttiva e operativa negli Stati Uniti ed è in grado, insieme alle sue filiali, di concretizzare un'ampia gamma di opportunità contrattuali con il governo statunitense, con il settore militare e con gli alleati.

L'attuazione del progetto avviene presso la fabbrica di Maddox Defense a Houston, un sito industriale ad alta capacità costruito appositamente per la scalabilità manifatturiera. La struttura vanta uno spazio produttivo di circa 90.000 piedi quadrati, infrastrutture a uso ufficio di 12.000 piedi quadrati e una capacità di alimentazione di 2.000 kilowatt.

La posizione di Houston, importante città portuale in acque profonde degli Stati Uniti e polo globale delle infrastrutture energetiche e industriali, accresce ulteriormente l'importanza strategica di questa iniziativa e consente l'accesso diretto alle supply chain nazionali degli USA e internazionali.

IN LINEA CON LE PRIORITÀ E LA DOMANDA DEL COMPARTO MILITARE GLOBALE

I sistemi anti-droni e tattici a pilotaggio remoto attualmente rappresentano una priorità critica per le agenzie di difesa internali, a seguito della continua evoluzione delle dinamiche dei conflitti moderni. La rapida proliferazione di UAS a basso costo nei teatri operativi globali ha generato una forte domanda di capacità manifatturiera e di risposta scalabili e implementabili velocemente.

La domanda mondiale di sistemi anti-UAS, di droni tattici e delle tecnologie militari critiche correlate è in netto aumento, dato che i governi danno priorità alla protezione delle forze armate, alla resilienza della supply chain e alle capacità di implementazione rapida.

La joint venture tra NUBURU e Maddox Defense si colloca strategicamente in queste macrotendenze e consente all'azienda di partecipare a un mercato in rapida espansione guidato dalla modernizzazione della difesa, dalla resilienza della supply chain e dalle priorità per la sicurezza nazionale.

UN VANTAGGIO STRATEGICO: IL SISTEMA SCALABILE DI PRODUZIONE ADDITIVA

Il nucleo centrale dell'iniziativa è un avanzato sistema di fabbricazione additiva progettato per velocizzare la prototipazione e la produzione, l'implementazione flessibile e modulare, la scalabilità efficiente senza aumenti lineari dei costi e la riduzione della dipendenza logistica.

Questo approccio rappresenta un cambiamento fondamentale nella strategia produttiva perché consente di implementare le capacità produttive più vicino agli ambienti operativi dove velocità, adattabilità e affidabilità rappresentano elementi cruciali.

I COMMENTI DELLA LEADERSHIP

Dario Barisoni, presidente co-esecutivo di NUBURU e CEO di Nuburu Defense LLC , ha affermato:

"L'inizio della Fase I rappresenta un passaggio importante nell'evoluzione di NUBURU: dal posizionamento strategico all'esecuzione operativa negli Stati Uniti. Tramite la nostra joint venture con Maddox Defense ora siamo impegnati nell'implementazione infrastrutturale, nell'integrazione dei sistemi e nella preparazione alla produzione a supporto delle esigenze militari e mission-critical in continua evoluzione".

Elgin Tracy, direttore operativo di Maddox Defense , ha aggiunto:

"Supportiamo attivamente l'inizio delle attività della Fase I presso il nostro stabilimento di Houston, dove team congiunti sono impegnati nella configurazione dell'infrastruttura, nell'integrazione dei sistemi e nell'approntamento della produzione. Questa collaborazione riflette un approccio pratico e orientato all'esecuzione per la creazione di capacità scalabili a supporto delle esigenze militari, in continua evoluzione".

LA PROSSIMA FASE DELLO SVILUPPO

Secondo le previsioni, successivamente all'attivazione della Fase I il programma dovrebbe continuare con la completa integrazione del sistema, l'implementazione infrastrutturale e l'approntamento iniziale della produzione, con ulteriori aggiornamenti che verranno forniti al raggiungimento di traguardi chiave.

Informazioni su Nuburu, Inc

Fondata nel 2015, Nuburu sta implementando una trasformazione strategica da azienda produttrice di tecnologia laser a fornitore di piattaforme per la difesa e la sicurezza a duplice uso. Attraverso una combinazione di tecnologie proprietarie di energia diretta, capacità di difesa non cinetiche, software mission-critical e collaborazioni industriali e acquisizioni mirate, Nuburu si rivolge ai mercati ad alto valore della difesa, della sicurezza e della resilienza operativa.

Per maggiori informazioni, visitare www.nuburu.net .

Informazioni su Nuburu Defense LLC

Una controllata di NUBURU, Inc., Nuburu Defense offre soluzioni avanzate per applicazioni in ambito di difesa, sicurezza e infrastrutture critiche, a supporto della strategia Defense & Security Hub di NUBURU.

Per maggiori informazioni, visitare anche:

Informazioni su Nuburu Subsidiary, Inc

Una controllata di NUBURU, Nuburu Subsidiary, Inc è interamente proprietaria di Lyocon S.r.l. (“Lyocon”) azienda italiana produttrice di tecnologia laser specializzata nella progettazione, produzione e integrazione di sistemi laser blu ad alta potenza per applicazioni industriali.

Lyocon opera come controllata operativa interamente consolidata all'interno del gruppo NUBURU e rappresenta la piattaforma industriale centrale per l'attività laser blu riattivata di NUBURU.

Per maggiori informazioni, visitare anche Home Page - Lyocon .

Informazioni su Maddox Defense Incorporated

Maddox Defense Incorporated (“Maddox Defense”) è un'azienda statunitense specializzata nel settore della difesa, incentrata sulle capacità produttive avanzate a supporto di sistemi senza pilota, componenti mission-critical e iniziative di modernizzazione della difesa. L'azienda opera nel mercato della difesa degli Stati Uniti e in quelli alleati attraverso soluzioni di produzione basate sull'ingegneria, progettate per migliorare la prontezza operativa e la resilienza industriale.

Dichiarazioni a carattere previsionale

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Source : NUBURU, Inc.

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