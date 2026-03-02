NTT DOCOMO BUSINESS e Airlinq avviano una collaborazione strategica per l'IoT globale

NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. (in precedenza NTT Communications Corporation; sede centrale: Chiyoda-ku, Tokyo; Presidente e CEO: Katsushige Kojima; "NTT DOCOMO BUSINESS") e Airlinq Inc. (Sede centrale: California, USA; CEO: Sunil Kaul; "Airlinq"), fornitore globale di soluzioni AIoT e di una piattaforma di gestione della connettività (CMP) autonoma 1 , hanno sottoscritto un accordo di collaborazione strategica volta a espandere la distribuzione di soluzioni globali connesse all'IoT in mercati con requisiti normativi per le telecomunicazioni eterogenei e specifici in base al paese 2 .

Conceptual Overview of This Partnership

1. Contesto

La distribuzione globale di dispositivi e servizi abilitati all'IoT continua ad accelerare, in particolare nei settori della mobilità, come quello automobilistico e dei macchinari edili. Con l'espansione oltre i confini dei servizi connessi, tra cui i veicoli connessi 3 , le aziende hanno sempre più bisogno di una connettività affidabile e di modelli operativi uniformi a livello globale.

Per ulteriori informazioni

Per richieste generali

Global Connected Car, Dipartimento servizi 5G&IoT

NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.

global_connected_car_pr@ntt.com



Airlinq Inc.

info@airlinq.com



Per i media

Ufficio relazioni pubbliche

Ufficio comunicazioni aziendali, Dipartimento pianificazione aziendale

NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.

pr-cp@ntt.com



Relazioni pubbliche di Airlinq Inc.

pr@airlinq.com





