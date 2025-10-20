Novità mondiali: Biedermann Motech espande ulteriormente la piattaforma MOSS!MODULARITY e annuncia il lancio di numerosi prodotti innovativi

Biedermann Motech , importante innovatore nei sistemi implantari per la colonna vertebrale e per le estremità e nelle soluzioni procedurali di nuova generazione, oggi annuncia il lancio sul mercato di numerose aggiunte alla sua piattaforma MOSS!MODULARITY™.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251019218933/it/

MOSS!MODULARITY Injection Screw

MOSS!MODULARITY include una vasta gamma di prodotti e tecnologie per la chirurgia vertebrale ideati per fornire un avanzato flusso di lavoro modulare nella stabilizzazione posteriore e nella correzione delle deformità. Grazie al flusso di lavoro modulare i chirurghi sono in grado di posizionare i gambi delle viti ossee senza testa come primo passaggio, senza fissaggio di teste a tulipano, con numerosi vantaggi rispetto alle tradizionali viti peduncolari preassemblate, come ad esempio:

Miglior visualizzazione e accesso allo spazio di lavoro chirurgico;

Precisione nella decompressione, decorticazione e osteotomie, senza interferenze di alcun tipo con le teste a tulipano poliassiali;

Maggiore versatilità chirurgica: gli specialisti possono scegliere tra diversi tipi di steli delle viti modulari e di teste a tulipano da aggiungere in situ agli steli delle viti, se e quando necessario.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251019218933/it/

transformation@biedermann.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire