Novatus Global riceve un King’s Award for Enterprise

Novatus Global Limited (“Novatus” “Novatus Global” o “la Società”), un fornitore pluripremiato di soluzioni di tecnologia normativa e servizi di consulenza a istituti finanziari globali, è stata onorata con un King’s Award for Enterprise.

Novatus è una di sole 185 organizzazioni nazionali ad essere riconosciuta con un prestigioso King’s Award for Enterprise nel 2026. Il premio, annunciato oggi (mercoledì 6 maggio), riconosce gli straordinari risultati ottenuti dalla società nell'innovazione.

Fondata nel 2019, Novatus Global si avvale di un organico di oltre 100 persone nelle sedi di Londra, Stati Uniti, Australia e India e si è rapidamente affermata come un partner affidabile per molte banche, gestori patrimoniali e istituti finanziari più importanti al mondo.

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Andrew Hedley

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