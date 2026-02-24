NorthX Biologics e Demeetra annunciano una collaborazione strategica per fornire un percorso più rapido e meno rischioso dal gene alle GMP

NorthX Biologics e Demeetra oggi hanno annunciato una collaborazione strategica che unisce una linea cellulare CHO GS (-/-) ad alto titolo, la migliore della sua categoria e la piena libertà di operare senza costi aggiuntivi di IP, assieme a tecnologie avanzate di sviluppo della linea cellulare e sviluppo di processi di alta qualità, banche MCB e servizi di produzione GMP. La collaborazione è finalizzata ad aiutare le aziende biotecnologiche a raggiungere l'abilitazione IND e i traguardi clinici più rapidamente, con meno ostacoli tecnici e senza la necessità di ricostruire le linee cellulari o riqualificare i processi quando si passa a un'azienda partner di produzione.

Supporting stable, high-titer cell line development and seamless GMP advancement.

Il sodalizio abbina le piattaforme CHO CleanCut™ di Demeetra e i servizi CLD stabili con le comprovate capacità produttive GMP di NorthX Biologics, le competenze di espansione dei processi, compresi riempimento e finitura, e la qualità normativa.

Janet Hoogstraate

Amministratore Delegato

Email: janet.hoogstraate@nxbio.com

Sito web: www.nxbio.com





