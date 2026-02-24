Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

NorthX Biologics e Demeetra annunciano una collaborazione strategica per fornire un percorso più rapido e meno rischioso dal gene alle GMP

AA

NorthX Biologics e Demeetra oggi hanno annunciato una collaborazione strategica che unisce una linea cellulare CHO GS (-/-) ad alto titolo, la migliore della sua categoria e la piena libertà di operare senza costi aggiuntivi di IP, assieme a tecnologie avanzate di sviluppo della linea cellulare e sviluppo di processi di alta qualità, banche MCB e servizi di produzione GMP. La collaborazione è finalizzata ad aiutare le aziende biotecnologiche a raggiungere l'abilitazione IND e i traguardi clinici più rapidamente, con meno ostacoli tecnici e senza la necessità di ricostruire le linee cellulari o riqualificare i processi quando si passa a un'azienda partner di produzione.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260224563391/it/

Supporting stable, high-titer cell line development and seamless GMP advancement.

Supporting stable, high-titer cell line development and seamless GMP advancement.

Il sodalizio abbina le piattaforme CHO CleanCut™ di Demeetra e i servizi CLD stabili con le comprovate capacità produttive GMP di NorthX Biologics, le competenze di espansione dei processi, compresi riempimento e finitura, e la qualità normativa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Janet Hoogstraate
Amministratore Delegato
Email: janet.hoogstraate@nxbio.com
Sito web: www.nxbio.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario