Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Northern Escape Heli-Skiing conquista per il quarto anno consecutivo il titolo di “Miglior operatore di elisci al mondo”

AA

Northern Escape Heli-Skiing (NEH) è stata nominata Miglior operatore di elisci al mondo 2025 da World Ski Awards, segnando la quarta vittoria consecutiva dopo il 2022, 2023 e 2024. Questo riconoscimento colloca NEH tra un gruppo d’élite di operatori del turismo sciistico costantemente votati come i migliori al mondo da leader del settore e appassionati.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251204861353/it/

Una serie di quattro prestigiosi riconoscimenti annuali basata sull’affidabilità

NEH opera nelle Skeena Mountains della British Columbia, dove la neve profonda del nord e il vasto territorio si uniscono a esperienze di elisci e di eliboarding in piccoli gruppi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

John Forrest, presidente e direttore generale, john@neheliskiing.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario