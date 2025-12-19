Giornale di Brescia
NORMAL ritira la "Gelpolish Factory UV Nail Lamp"

AA

Lampada per unghie a UV Gelpolish

Codice a barre: 5744002100249 N. modello: 29

Il nostro fornitore dell'articolo ”Lampada per unghie UV Gelpolish Factory”, The Room Aps, ha riscontrato un importante difetto nel dispositivo di connessione BQ-36, che ne compromette la sicurezza. Si raccomanda ai consumatori di sospendere immediatamente l'uso di questo prodotto.

Il prodotto viene venduto nei punti vendita NORMAL.

I consumatori possono restituire il prodotto in un qualsiasi punto vendita Normal, dove riceveranno un rimborso senza necessità di scontrino. Purtroppo al momento non disponiamo di un prodotto sostitutivo.

NORMAL si scusa per l'inconveniente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Liselotte Kirkelund
Direttore del marketing
liki@normal.dk



