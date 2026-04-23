NIQ presenta Commerce Lab per lo sviluppo del livello di dati e misurazione per il commercio basato sull'IA

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ha annunciato oggi il lancio di NIQ Commerce Lab, con cui l'azienda sta creando l'infrastruttura tecnologica per il commercio basato sull'IA. Il Lab svilupperà le piattaforme dati, le API e i sistemi di misurazione che determinano la modalità di rilevazione, valutazione e acquisto dei prodotti in ambienti basati sull'IA.

Ciò include quello a cui il settore spesso fa riferimento come a commercio agentico, ma si estende al quick commerce, al social commerce e ad altri canali emergenti, in cui l'IA sta diventando il filo conduttore che determina il modo in cui i consumatori valutano le opzioni e prendono decisioni in tempo reale.

I sistemi IA stanno passando rapidamente dal supportare decisioni a prenderle, e rivestono un ruolo sempre più centrale nel funzionamento del commercio.

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