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NIQ presenta Commerce Lab per lo sviluppo del livello di dati e misurazione per il commercio basato sull'IA

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NielsenIQ (NYSE: NIQ) ha annunciato oggi il lancio di NIQ Commerce Lab, con cui l'azienda sta creando l'infrastruttura tecnologica per il commercio basato sull'IA. Il Lab svilupperà le piattaforme dati, le API e i sistemi di misurazione che determinano la modalità di rilevazione, valutazione e acquisto dei prodotti in ambienti basati sull'IA.

Ciò include quello a cui il settore spesso fa riferimento come a commercio agentico, ma si estende al quick commerce, al social commerce e ad altri canali emergenti, in cui l'IA sta diventando il filo conduttore che determina il modo in cui i consumatori valutano le opzioni e prendono decisioni in tempo reale.

I sistemi IA stanno passando rapidamente dal supportare decisioni a prenderle, e rivestono un ruolo sempre più centrale nel funzionamento del commercio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media: media.relations@nielseniq.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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