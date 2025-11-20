NIQ ottiene la certificazione come partner di Google Meridian

NIQ, azienda leader nel settore della consumer intelligence, è orgogliosa di annunciare di aver ottenuto la certificazione come partner di Google Meridian, che consentirà a NIQ di utilizzare i modelli di marketing mix open-source di Google per misurare l'impatto del marketing per gli inserzionisti. Questo traguardo evidenzia l'impegno di NIQ a offrire soluzioni di misurazione dei risultati trasparenti e pratici che aiutano gli inserzionisti a valutare e ottimizzare i loro investimenti di marketing in tutto il mondo.

Meridian di Google è un modello di Marketing Mix (MMM) open-source sviluppato per aiutare le aziende a misurare l'efficacia del marketing e ottimizzare il budget pubblicitario nei diversi canali multimediali. Unendosi a un gruppo selezionato di partner certificati, NIQ collabora con Google per sviluppare gli standard di misurazione dei risultati e introdurre innovazioni che integrano la soluzione MMM proprietaria di NIQ, rendendo la misurazione di alta qualità più accessibile ai venditori ovunque si trovino.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

