Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

NIQ ottiene la certificazione come partner di Google Meridian

AA

NIQ, azienda leader nel settore della consumer intelligence, è orgogliosa di annunciare di aver ottenuto la certificazione come partner di Google Meridian, che consentirà a NIQ di utilizzare i modelli di marketing mix open-source di Google per misurare l'impatto del marketing per gli inserzionisti. Questo traguardo evidenzia l'impegno di NIQ a offrire soluzioni di misurazione dei risultati trasparenti e pratici che aiutano gli inserzionisti a valutare e ottimizzare i loro investimenti di marketing in tutto il mondo.

Meridian di Google è un modello di Marketing Mix (MMM) open-source sviluppato per aiutare le aziende a misurare l'efficacia del marketing e ottimizzare il budget pubblicitario nei diversi canali multimediali. Unendosi a un gruppo selezionato di partner certificati, NIQ collabora con Google per sviluppare gli standard di misurazione dei risultati e introdurre innovazioni che integrano la soluzione MMM proprietaria di NIQ, rendendo la misurazione di alta qualità più accessibile ai venditori ovunque si trovino.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media: media.relations@niq.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario