NIQ lancia la versione beta di nuove funzionalità analitiche basate sull'AI in Ask Arthur

NIQ (NYSE: NIQ), un leader globale nella consumer intelligence, ha lanciato nuove capacità analitiche basate sull'intelligenza artificiale in versione beta in Ask Arthur sulla piattaforma NIQ Discover. L'esperienza ampliata guida gli utenti attraverso un'analisi end-to-end, aiutandoli a identificare ciò che è importante nei dati, comprendere i motivi dello sviluppo delle tendenze e trasformare le informazioni in narrative chiare e condivisibili, suggerendo i prossimi passi da intraprendere.

Mentre le organizzazioni si orientano tra complessità sempre maggiori di dati, la capacità di muoversi rapidamente da informazioni ad azioni è diventata essenziale. Ask Arthur aiuta a ridurre a pochi minuti i processi analitici che in passato richiedevano giorni o settimane, individuando gli elementi essenziali alla base dei cambiamenti nelle prestazioni e generando informazioni utilizzabili direttamente all'interno della piattaforma Discover.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260313832470/it/

Contatto per i media:

NIQ: media.relations@niq.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire