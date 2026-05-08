NIQ lancia la piattaforma basata sull'AI per aiutare i brand a testare le decisioni sui prezzi prima dell'immissione sul mercato

Mentre i produttori affrontano sempre maggiori pressioni per proteggere i margini, giustificare la spesa commerciale e rispondere più rapidamente alla domanda dei consumatori in costante evoluzione, NIQ (NYSE: NIQ), un leader globale nell'intelligence dei consumatori, oggi ha annunciato il lancio commerciale di Price & Promo Optimizer , una piattaforma di gestione di aumento dei ricavi (Revenue Growth Management, RGM) di nuova generazione, basata sull'AI, realizzata per cambiare radicalmente il modo in cui vengono prese le decisioni di determinazione dei prezzi e delle promozioni.

Oggi, molte decisioni sulla determinazione dei prezzi e sulle promozioni vengono ancora prese con strumenti sconnessi tra loro, flussi di lavoro manuali e team isolati tra loro, rallentando così l'esecuzione, aumentando il rischio e limitando la capacità di validare strategie prima del lancio sul mercato.