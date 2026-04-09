NIQ lancia Growth Pathways: come trasformare il modo in cui i brand creano crescita

NIQ (NYSE: NIQ), un leader globale nella consumer intelligence, annuncia il lancio di NIQ Growth Pathways , un'offerta di analisi e approfondimenti di nuova generazione che aggiorna la ricerca tradizionale, dando ai dirigenti aziendali e agli esperti di marketing un percorso più chiaro e strutturato per la crescita delle categorie e dei marchi. Integrando la ricerca qualitativa e quantitativa con i dati sulle prestazioni di NIQ, leader del settore, Growth Pathways offre una visione connessa di come i consumatori pensano, si sentono e agiscono.

Nel panorama odierno dei consumi che cambiano, dove la crescita annua dei volumi dei prodotti di largo consumo rimane inferiore all'1%, i professionisti del marketing dei brand hanno bisogno di chiarezza su dove rifornirsi per la domanda, quali opportunità sono più importanti e come concentrare le risorse che accelereranno la penetrazione e rafforzeranno la preferenza dei marchi.

NIQ-GENERAL

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