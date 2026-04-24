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NIQ e INTAGE HD stringono una partnership per espandere i servizi di misurazione delle vendite al dettaglio in Giappone e nei mercati globali

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NielsenIQ (NYSE: NIQ), azienda leader nel settore della consumer intelligence, e INTAGE HOLDINGS Inc. (di seguito "INTAGE HD"), società leader nel settore delle ricerche di mercato in Giappone, hanno annunciato oggi una partnership commerciale reciproca volta a espandere l'accesso alle misurazioni approfondite delle vendite al dettaglio tra il Giappone e i mercati globali.

Grazie a questa collaborazione, NIQ e INTAGE HD uniscono i propri punti di forza complementari, ovvero i dati approfonditi provenienti dal gruppo di negozi al dettaglio locali e le informazioni dettagliate sul mercato interno giapponese di INTAGE HD, da un lato, e i dati provenienti dal gruppo di negozi al dettaglio globali e regionali e le informazioni dettagliate su vari mercati internazionali di NIQ, dall’altro, per consentire un confronto e una comprensione migliori delle prestazioni e delle tendenze di mercato in paesi e regioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media:
NIQ – liza.martija@nielseniq.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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