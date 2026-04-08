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NIQ e Adsquare collaborano per portare i segmenti di pubblico GeoPurchase all'ecosistema programmatico in tutta Europa e in Nord America

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NIQ (NYSE: NIQ), azienda leader nel settore della consumer intelligence, oggi ha reso nota una nuova collaborazione con Adsquare, piattaforma globale di location intelligence, per rendere disponibili i segmenti di pubblico GeoPurchase di NIQ nella piattaforma Adsquare, consentendo un'attivazione che tutela la privacy in tutta Europa e in Nord America. Il sodalizio offre agli inserzionisti i segmenti di pubblico GeoPurchase creati da NIQ, basati su analisi di acquisto nel settore dei beni di largo consumo (CPG) leader nel settore, consentendo una pianificazione più precisa e mirata nelle campagne pubblicitarie su display e digitali fuori casa (DOOH, digital out-of-home).

Le fasce di pubblico GeoPurchase di NIQ derivano da approfondimenti su acquisti locali resi anonimi che riflettono comportamenti di acquisto effettivi in un'ampia gamma di categorie e rivenditori, non da segmenti di pubblico simili o sostitutivi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
NIQ: media.relations@niq.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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