NIQ e Adsquare collaborano per portare i segmenti di pubblico GeoPurchase all'ecosistema programmatico in tutta Europa e in Nord America

NIQ (NYSE: NIQ), azienda leader nel settore della consumer intelligence, oggi ha reso nota una nuova collaborazione con Adsquare, piattaforma globale di location intelligence, per rendere disponibili i segmenti di pubblico GeoPurchase di NIQ nella piattaforma Adsquare, consentendo un'attivazione che tutela la privacy in tutta Europa e in Nord America. Il sodalizio offre agli inserzionisti i segmenti di pubblico GeoPurchase creati da NIQ, basati su analisi di acquisto nel settore dei beni di largo consumo (CPG) leader nel settore, consentendo una pianificazione più precisa e mirata nelle campagne pubblicitarie su display e digitali fuori casa (DOOH, digital out-of-home).

Le fasce di pubblico GeoPurchase di NIQ derivano da approfondimenti su acquisti locali resi anonimi che riflettono comportamenti di acquisto effettivi in un'ampia gamma di categorie e rivenditori, non da segmenti di pubblico simili o sostitutivi.

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