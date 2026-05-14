NIPPON KINZOKU rafforza la promozione di "L-Core" come prodotto ecologico: acciaio inossidabile funzionale che raggiunge un'elevata conduttività tramite la modifica della superficie

NIPPON KINZOKU CO., LTD. (TOKYO: 5491) (sede centrale: Minato-ku, Tokyo) è lieta di annunciare la promozione rafforzata di "L-Core", un acciaio inossidabile funzionale che utilizza la tecnologia proprietaria di modifica della superficie per ottenere una resistenza di contatto estremamente bassa mantenendo al contempo l'inerente resistenza alla corrosione dell'acciaio inossidabile. Abbiamo riposizionato L-Core come un "prodotto ecologico" strategico a supporto della produzione sostenibile.

While conventional stainless steel excels in corrosion resistance due to its "passive film," this same film typically acts as an electrical insulator. Consequently, components requiring conductivity have traditionally relied on high-cost nickel (Ni) plating or conductive tapes. L-Core solves this challenge by making the passive film itself conductive. This breakthrough ensures high conductivity in the material alone, streamlining the manufacturing process and achieving significant cost reductions alongside a lower environmental footprint.

Mediante l'integrazione di caratteristiche ad alte prestazioni direttamente nel materiale di base, consentiamo ai clienti di evitare passaggi di elaborazione superflui e migliorare la resa dei materiali.

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NIPPON KINZOKU CO., LTD.

Dipartimento dei processi e dell'assistenza alla produzione

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