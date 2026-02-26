NIPPON KINZOKU amplierà le vendite di lamiera in lega di magnesio ultra leggera: potenziare il futuro con un prodotto ecologico

NIPPON KINZOKU CO., LTD. (TOKYO: 5491) (Headquarters: Minato-ku, Tokyo) è fiera di annunciare un'espansione strategica nelle vendite della sua Magnesium Alloy Foil (lamiera in lega di magnesio). Posizionato come "Ecoprodotto" che contribuisce alla riduzione dell'impatto ambientale, questo materiale altamente performante risponde a diversi requisiti industriali, offrendo il peso più leggero tra i metalli pratici, abbinato a eccezionali caratteristiche di ammortizzazione delle vibrazioni.

Magnesium Alloy Foil (Alloy: AZ31B, Thickness: 0.05 mm, Width: 100 mm)

La lega di magnesio sta attirando l'attenzione globale per la sua gravità specifica incredibilmente bassa, pari a circa 1/4,5 quella dell'acciaio e 1/2,5 quella del titanio, pur mantenendo robustezza specifica, rigidità e prestazioni di ammortizzazione eccellenti.

