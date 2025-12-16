Nippon Electric Glass avvierà la prima produzione di massa al mondo di tubi di vetro farmaceutici a basso contenuto di carbonio utilizzando una fornace totalmente elettrica

Nippon Electric Glass Co., Ltd. (NEG)(TOKYO:5214), un leader globale nella produzione di vetro per usi speciali con sede a Otsu, Giappone, ha annunciato che avvierà la prima produzione di massa di tubi in vetro di grado farmaceutico utilizzando una fornace totalmente elettrica. L'inizio della produzione commerciale è previsto per dicembre 2025 presso l'azienda controllata di Selangor, Malesia.

L'innovazione introduce un nuovo modello produttivo per le confezioni farmaceutiche. Abbinando la tecnologia di fusione totalmente elettrica proprietaria di NEG con l'energia rinnovabile, le emissioni di CO 2 dalla produzione di tubi in vetro può essere ridotta fino al 90% *1 rispetto alle fornaci di combustione convenzionali alimentate dai combustibili fossili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251215743936/it/

Società

Nippon Electric Glass Co., Ltd. (NEG)

https://www.neg.co.jp/en/



Informazioni sui prodotti

https://form.neg.co.jp/webapp/form/26624_aknb_8/index.do?term_slug=43&post_slug=119





