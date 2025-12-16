Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Nippon Electric Glass avvierà la prima produzione di massa al mondo di tubi di vetro farmaceutici a basso contenuto di carbonio utilizzando una fornace totalmente elettrica

AA

Nippon Electric Glass Co., Ltd. (NEG)(TOKYO:5214), un leader globale nella produzione di vetro per usi speciali con sede a Otsu, Giappone, ha annunciato che avvierà la prima produzione di massa di tubi in vetro di grado farmaceutico utilizzando una fornace totalmente elettrica. L'inizio della produzione commerciale è previsto per dicembre 2025 presso l'azienda controllata di Selangor, Malesia.

L'innovazione introduce un nuovo modello produttivo per le confezioni farmaceutiche. Abbinando la tecnologia di fusione totalmente elettrica proprietaria di NEG con l'energia rinnovabile, le emissioni di CO 2 dalla produzione di tubi in vetro può essere ridotta fino al 90% *1 rispetto alle fornaci di combustione convenzionali alimentate dai combustibili fossili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Società
Nippon Electric Glass Co., Ltd. (NEG)
https://www.neg.co.jp/en/

Informazioni sui prodotti
https://form.neg.co.jp/webapp/form/26624_aknb_8/index.do?term_slug=43&post_slug=119



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario