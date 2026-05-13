Nikkiso firma un accordo con Maran Tankers Management per la fornitura di assistenza post-vendita

Sean Fanniff, Presidente della Cryogenic Services Business Unit di Nikkiso CE&IG, ha dichiarato: “Con Marine Hubs nel Sudest asiatico, in Europa e nel Medio Oriente, negli Stati Uniti e in Cina, siamo in grado di offrire ai nostri clienti un approccio coordinato a livello globale e manutenzione ininterrotta tra un porto e l'altro.

“Maran Tankers è uno dei principali operatori nel settore delle navi cisterna e questo accordo è un altro passo avanti nella nostra crescita nel mercato marittimo. Siamo impazienti di collaborare insieme per molti anni a venire a supporto della flotta di Maran Tankers”.

L'accordo fa seguito alla firma di una collaborazione strategica per la manutenzione con Exion Asia Pte Ltd, mentre Nikkiso CE&IG continua a rafforzare la sua posizione di partner fidato nel mercato marittimo.

Informazioni su Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Il Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group è uno dei principali fornitori al mondo di apparecchiature, soluzioni e servizi criogenici, che risponde alle sempre nuove richieste del mercato di energia a emissioni di carbonio più basse e gas industriali con prodotti innovativi e soluzioni collaborative. Alimentiamo il futuro dei mercati dell'energia, dei trasporti, della navigazione, dell'aerospaziale e dei gas industriali.

Il Gruppo è guidato da Cryogenic Industries, Inc., azienda interamente controllata di Nikkiso Co., Ltd . (TSE: 6376).

Per ulteriori informazioni su Nikkiso CE&IG, visitare il sito NikkisoCEIG.com .

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