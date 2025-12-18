Giornale di Brescia
NHOA Energy ottiene la certificazione Great Place To Work in Italia, negli Stati Uniti e in Australia

NHOA Energy, fornitore globale di sistemi di accumulo energetico su scala industriale, annuncia di aver ottenuto la certificazione Great Place To Work® in Italia, negli Stati Uniti e in Australia. La certificazione si basa interamente sul feedback diretto dei dipendenti di NHOA Energy, raccolto attraverso un processo di ascolto indipendente e strutturato.

Great Place To Work® Certification™ valuta la qualità dell'esperienza dei dipendenti nelle dimensioni chiave di credibilità, rispetto, correttezza, orgoglio e spirito di squadra. I risultati ottenuti da NHOA Energy riflettono una cultura aziendale basata sulla fiducia, sull'inclusione e sull'impegno continuo nel dare valore alle persone all'interno di un ambiente dinamico e internazionale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Comunicazioni: Teresa Pogliani, +39 340 464 9719, media.relations@nhoa.energy



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

