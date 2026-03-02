Giornale di Brescia
NHOA Energy annuncia due importanti progetti MACSE per batterie

NHOA Energy, fornitore globale di sistemi di stoccaggio di energia su scala industriale, si è aggiudicata l'assegnazione di due nuovi progetti BESS (Battery Energy Storage System, sistemi di stoccaggio energetico in batteria) in Italia da parte di una piattaforma indipendente leader nel settore delle rinnovabili e della transizione energetica, con un MACSE totale di circa 600 MWh e una potenza totale di 90 MW.

I due progetti, situati in Campania e in Sardegna, rappresentano i primi sistemi di NHOA Energy assegnati nell'ambito del MACSE ( Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico ), il nuovo meccanismo italiano di capacità dedicato all'accumulo a lungo termine, e una pietra miliare nella crescita dell'azienda sul mercato nazionale dell'accumulo di energia.

