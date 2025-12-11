Giornale di Brescia
Nexo rileva Buenbit in un'importante espansione in tutta l’America Latina

Nexo, la piattaforma di asset digitali con 11 miliardi di dollari di beni in gestione, oggi ha annunciato la sua acquisizione di Buenbit , una delle piattaforme di cryptovalute più affidabili e in rapida crescita in America Latina. Questa transazione strategica segna un traguardo nella crescita globale di Nexo, unendo l'infrastruttura di liquidità all'avanguardia dell'azienda e prodotti ad alto rendimento con la profonda competenza locale e la solida clientela di Buenbit.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251211578587/it/

Nexo - Team delle Comunicazioni
communications@nexo.com



