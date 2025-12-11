Nexo rileva Buenbit in un'importante espansione in tutta l’America Latina
Nexo, la piattaforma di asset digitali con 11 miliardi di dollari di beni in gestione, oggi ha annunciato la sua acquisizione di Buenbit , una delle piattaforme di cryptovalute più affidabili e in rapida crescita in America Latina. Questa transazione strategica segna un traguardo nella crescita globale di Nexo, unendo l'infrastruttura di liquidità all'avanguardia dell'azienda e prodotti ad alto rendimento con la profonda competenza locale e la solida clientela di Buenbit.
Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251211578587/it/
The acquisition combines Nexo’s comprehensive award-winning product portfolio with Buenbit’s CNV-registered operations and strong local expertise.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251211578587/it/
Nexo - Team delle Comunicazioni
communications@nexo.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato