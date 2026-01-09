Giornale di Brescia
Nexo presenta Zero-interest Credit, a tasso zero e senza commissioni

Nexo, la piattaforma premier di gestione di risorse digitali , oggi ha annunciato il lancio di Zero-interest Credit (ZiC), che oggi entra a far parte della Nexo Credit Line come prestigiosa soluzione di prestito. ZiC consente ai titolari di Bitcoin ed Ethereum di accedere a liquidità a tasso zero per un periodo di durata fissa, senza il rischio di liquidazione forzata anticipata.

Zero-interest Credit by Nexo

Già disponibile attraverso i servizi Private e OTC di Nexo, il prestito strutturato a tasso zero è stato usato dai canali privati di Nexo ed è ora ampiamente disponibile attraverso Zero-interest Credit.

