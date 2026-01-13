Nexo diventa il primo sponsor di alto livello in assoluto dell’ATP 500 Dallas Open (Stati Uniti) grazie a un accordo pluriennale

Nexo, piattaforma patrimoniale di asset digitali, è stata nominata primo Title Partner in assoluto dell’ATP 500 Dallas Open negli Stati Uniti ai sensi di un accordo pluriennale che prenderà il via nel 2026 mentre porta avanti la propria strategia di sviluppo del brand a lungo termine collaborando con importanti realtà sportive mondiali. La partnership è stata svelata a Dallas in occasione del debutto del brand Nexo Dallas Open e del rifacimento di due campi da tennis pubblici nel Texas settentrionale. Essendo uno dei soli due tornei ATP 500 negli Stati Uniti e l’unico campionato indoor dell’ATP Tour nel Paese, il Dallas Open posiziona Nexo all’interno di un ristretto gruppo di sponsor di alto livello di tornei ATP 500.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260113176281/it/

The Nexo Dallas Open

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260113176281/it/

Referenti per i media

Kate Okiomah | Tony Fay PR | kate@tonyfaypr.com | 602-550-2969

Luke Adams | Tony Fay PR | luke@tonyfaypr.com | 469-503-5883

Referenti per i media presso Nexo | Ufficio comunicazioni Nexo | communications@nexo.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire