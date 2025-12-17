Giornale di Brescia
Nexo annuncia un'importante collaborazione con Tennis Australia per l'Australian Open e la Summer of Tennis in materia di criptovalute

Nexo, importante piattaforma di asset digitali, ha siglato uno storico accordo di collaborazione pluriennale con Tennis Australia ed è diventato Official Crypto Partner degli Australian Open e della Summer of Tennis, che include eventi come la United Cup, l'Adelaide International, il Brisbane International e l'Hobart International.

Contatto Nexo con i media:
Team Nexo per le comunicazioni, communications@nexo.com

Contatto Tennis Australia con i media:
Carla Alderuccio, Tennis Australia, carla.alderuccio@tennis.com.au , +61 435 000 458



