Newmont annuncia riserve minerarie per il 2025 pari a 118,2 milioni di once d’oro e 12,5 milioni di tonnellate di rame
Newmont Corporation (NYSE: NEM, ASX: NGT, PNGX: NEM) (”Newmont” o la “Società”) ha dichiarato riserve minerarie d’oro (“riserve”) per 118,2 milioni di once attribuibili alla fine del 2025 rispetto ai 134,1 milioni di once attribuibili alla fine del 2024, una variazione riconducibile principalmente alla cessione di attività nel corso del 2025. Il portafoglio di Newmont include riserve significative di altri metalli, tra cui 12,5 milioni di tonnellate di rame attribuibili e 442 milioni di once di argento attribuibili.
“Nel 2025 Newmont ha confermato la sua posizione di leader nel settore grazie alla più grande base di riserve d’oro al mondo, dichiarando 118 milioni di once che rappresentano decenni di produzione con un significativo potenziale di crescita”, commenta Natascha Viljoen, presidente e amministratrice delegata Newmont.
