Business Wire

Newmont annuncia riserve minerarie per il 2025 pari a 118,2 milioni di once d’oro e 12,5 milioni di tonnellate di rame

Newmont Corporation (NYSE: NEM, ASX: NGT, PNGX: NEM) (”Newmont” o la “Società”) ha dichiarato riserve minerarie d’oro (“riserve”) per 118,2 milioni di once attribuibili alla fine del 2025 rispetto ai 134,1 milioni di once attribuibili alla fine del 2024, una variazione riconducibile principalmente alla cessione di attività nel corso del 2025. Il portafoglio di Newmont include riserve significative di altri metalli, tra cui 12,5 milioni di tonnellate di rame attribuibili e 442 milioni di once di argento attribuibili.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260219950290/it/

Percentage of Gold Reserves by Jurisdiction

“Nel 2025 Newmont ha confermato la sua posizione di leader nel settore grazie alla più grande base di riserve d’oro al mondo, dichiarando 118 milioni di once che rappresentano decenni di produzione con un significativo potenziale di crescita”, commenta Natascha Viljoen, presidente e amministratrice delegata Newmont.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente per gli investitori in tutto il mondo
Neil Backhouse
investor.relations@newmont.com

Referente per gli investitori Asia-Pacifico
Clare Kasperzak
apac.investor.relations@newmont.com

Referente per i media in tutto il mondo
Shannon Brushe
globalcommunications@newmont.com

Referente per i media Asia-Pacifico
Rosalie Cobai
australiacommunications@newmont.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

  3. Ricarica la pagina se necessario