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Neuphonic e Rapport portano umani digitali in tempo reale all'hardware di tutti i giorni

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Neuphonic e Rapport (una divisione di Speech Graphics) oggi hanno annunciato una collaborazione per fornire quello che ritengono sia tra i primi sistemi di esseri umani digitali fotorealistici, totalmente in tempo reale, eseguiti interamente su hardware CPU standard.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260401523829/it/

Rapport and Neuphonic announce a partnership to deliver next-generation conversational AI experiences.

Rapport and Neuphonic announce a partnership to deliver next-generation conversational AI experiences.

La collaborazione abbina la tecnologia text-to-speech a latenza ultra bassa di Neuphonic con Rapport , una piattaforma interattiva di giochi di ruolo con avatar AI, alimentata da una tecnologia di animazione in tempo reale del volto e del corpo intero già comprovata in ambito produttivo da Speech Graphics , utilizzata in videogiochi come Call of Duty , The Last of Us Part II e Hogwarts Legacy .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

CONTATTO PER I MEDIA

Camille Oster, MVPR
+44 (0) 7 544 272 494
camille@mvpr.io



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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