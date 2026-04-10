Neuphonic e Rapport portano umani digitali in tempo reale all'hardware di tutti i giorni

Neuphonic e Rapport (una divisione di Speech Graphics) oggi hanno annunciato una collaborazione per fornire quello che ritengono sia tra i primi sistemi di esseri umani digitali fotorealistici, totalmente in tempo reale, eseguiti interamente su hardware CPU standard.

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Rapport and Neuphonic announce a partnership to deliver next-generation conversational AI experiences.

La collaborazione abbina la tecnologia text-to-speech a latenza ultra bassa di Neuphonic con Rapport , una piattaforma interattiva di giochi di ruolo con avatar AI, alimentata da una tecnologia di animazione in tempo reale del volto e del corpo intero già comprovata in ambito produttivo da Speech Graphics , utilizzata in videogiochi come Call of Duty , The Last of Us Part II e Hogwarts Legacy .

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