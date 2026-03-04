Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

NETSCOUT rivela cambiamenti qualitativi nella sofisticazione degli attacchi DDoS, nella capacità infrastrutturale e nelle capacità degli autori delle minacce

AA

NETSCOUT ® SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), oggi ha rilasciato il suo Distributed Denial-of-Service (DDoS) Threat Intelligence Report (Rapporto sull'intelligence delle minacce DDOS) del secondo trimestre 2025, rivelando una sofisticata collaborazione negli attacchi, botnet resilient e infrastruttura IoT compromessa, responsabili di oltre otto milioni di attacchi DDoS in tutto il mondo, alcuni perfino di dimensioni di 30 terabit al secondo (Tbps), segnando una nuova era di attività coordinate su vasta scala contro le minacce che continuano a superare i tentativi globali di contrastarle. Nel frattempo, il rapido aumento dei servizi DDoS-for-hire sta potenziando una gamma più ampia di autori di minacce, intensificando il rischio operativo per organizzazioni e imprese digitalmente connesse.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti editoriali:
Chris Lucas
NETSCOUT SYSTEMS, INC.
+1 978 614 4124
Chris.Lucas@netscout.com

Chris Shattuck
Finn Partners per NETSCOUT
+1 404 502 6755
NETSCOUT-US@FinnPartners.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario