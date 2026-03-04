NETSCOUT rivela cambiamenti qualitativi nella sofisticazione degli attacchi DDoS, nella capacità infrastrutturale e nelle capacità degli autori delle minacce

NETSCOUT ® SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), oggi ha rilasciato il suo Distributed Denial-of-Service (DDoS) Threat Intelligence Report (Rapporto sull'intelligence delle minacce DDOS) del secondo trimestre 2025, rivelando una sofisticata collaborazione negli attacchi, botnet resilient e infrastruttura IoT compromessa, responsabili di oltre otto milioni di attacchi DDoS in tutto il mondo, alcuni perfino di dimensioni di 30 terabit al secondo (Tbps), segnando una nuova era di attività coordinate su vasta scala contro le minacce che continuano a superare i tentativi globali di contrastarle. Nel frattempo, il rapido aumento dei servizi DDoS-for-hire sta potenziando una gamma più ampia di autori di minacce, intensificando il rischio operativo per organizzazioni e imprese digitalmente connesse.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260304627862/it/

Contatti editoriali:

Chris Lucas

NETSCOUT SYSTEMS, INC.

+1 978 614 4124

Chris.Lucas@netscout.com

Chris Shattuck

Finn Partners per NETSCOUT

+1 404 502 6755

NETSCOUT-US@FinnPartners.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire