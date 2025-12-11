Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

NetJets porterà alla flotta la connettività ad alta velocità di Starlink

AA

NetJets, il leader globale nell'aviazione privata, e Starlink hanno stretto un accordo per portare la connettività ad alta velocità in volo a 600 velivoli nella flotta globale di NetJets entro la fine del 2026, aprendo un nuovo livello di produttività ed esperienze di viaggio aereo eccezionali.

“Grazie a questo accordo con Starlink, NetJets continuerà a offrire esperienze di viaggio eccezionali per i nostri proprietari e i loro ospiti”, ha dichiarato Patrick Gallagher, Presidente, NetJets Aviation.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media:
NetJets Press Team
NetJetsPress@apcoworldwide.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario