Netceed pubblica il suo primo report in materia ambientale, sociale e di governance

Netceed, un fornitore globale di soluzioni per la catena di approvvigionamento delle infrastrutture, ha pubblicato il suo primo Annual Environmental, Social and Governance (ESG) Report, segnando una tappa storica nel percorso di sostenibilità del Gruppo e rafforzando il nostro impegno nelle trasparenza, responsabilità e pratiche aziendali responsabili.

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Netceed Sustainability Report 2025

La relazione presenta il progresso di Netceed nelle aree ambientale, sociale e governance, compresa la verifica dei dati dell'azienda relativi all'impatto ambientale forniti da una terza parte indipendente e il completamento della sua prima analisi del rischio climatico.

I punti salienti comprendono:

Una riduzione delle emissioni di CO2 Scope 1 e 2 rispetto al 2024

Diversità di genere migliorata nei ruoli dell'alta dirigenza: attualmente il 23% degli incarichi dirigenziali è ricoperto da donne

Il 70% dei nostri fornitori (classificati in base alla spesa) collabora con noi alle nostre priorità in ambito di azioni per il clima

Una riduzione del 72% degli incidenti sul lavoro rispetto al 2024

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Contatto per l'azienda

Juliette Gaussem, Responsabile della sostenibilità per il Gruppo, sustainability@netceed.com

Contatto per la stampa

Stefanie Moormann, Vicepresidente del Marketing, press.eu@netceed.com





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