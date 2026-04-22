NetApp vince il premio 2026 Google Cloud Infrastructure Modernization Partner of the Year per l'archiviazione

NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastruttura dati intelligente, oggi ha annunciato di aver ricevuto il premio 2026 Google Cloud Infrastructure Modernization Partner of the Year for Storage (Partner dell'anno per la modernizzazione dell'infrastruttura di Google Cloud).

NetApp riceve un riconoscimento per i successi ottenuti nell'ecosistema di Google Cloud, aiutando clienti associati a modernizzare la loro infrastruttura ed eseguire carichi di lavoro aziendali con Google Cloud utilizzando Google Cloud NetApp Volumes.

“I Google Cloud Partner Awards rendono omaggio all'innovazione strategica e al valore concreto che i nostri partner portano ai clienti”, ha dichiarato Kevin Ichhpurani, Presidente, Global Partner Ecosystem and Channels, Google Cloud. “Siamo fieri di nominare NetApp vincitore del Google Cloud Partner Award 2026, celebrando il proprio ruolo nel promuovere il successo dei clienti l'anno scorso”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260421590388/it/

Contatto per i media:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Contatto per gli investitori:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire