NetApp si allea con Google Cloud per l'adozione delle operazioni basate sull''AI

NetApp® (NASDAQ: NTAP), leader nelle infrastrutture dati intelligenti, oggi ha annunciato un'evoluzione strategica nella collaborazione con Google Cloud, che ha consentito alle aziende di promuovere l'innovazione basata sull'AI utilizzando i propri dati archiviati nella piattaforma dati NetApp. Constatando i vantaggi, in termini di produttività e innovazione, per i clienti che avevano integrato Gemini Enterprise con i propri dati in Google Cloud NetApp Volumes, NetApp ha adottato Gemini Enterprise per contribuire ad aumentare la produttività nelle proprie attività interne di sviluppo e vendita prodotti.

Con l'adozione delle tecnologie AI di Google Cloud, NetApp espande la propria posizione dominante nell'innovazione AI di livello professionale, non solo supportando carichi di lavoro basati sull'AI, ma anche in qualità di professionista dell'AI.

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