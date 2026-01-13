Giornale di Brescia
Business Wire

NetApp nomina Paul Fipps al consiglio di amministrazione

NetApp® (NASDAQ: NTAP), l’azienda che sviluppa un’infrastruttura dati intelligente, oggi ha annunciato che Paul Fipps, attuale presidente operazioni clienti globali presso ServiceNow, si è unito al proprio consiglio di amministrazione. Con questa nomina il cda conta ora dieci amministratori, di cui nove indipendenti e il 50% nominati negli ultimi cinque anni.

Fipps vanta oltre 20 anni di esperienza nel dare impulso alla crescita basata sulla tecnologia e alla trasformazione dei clienti. In ServiceNow attualmente è responsabile delle vendite globali, del successo dei clienti, degli ecosistemi dei partner e delle operazioni sul campo. In precedenza ha ricoperto il ruolo di vicepresidente esecutivo vendite internazionali presso ServiceNow e di presidente Under Armour Connected Fitness e chief experience officer presso Under Armour, dirigendo le strategie globali direct-to-consumer, il settore connected fitness e le attività riguardanti le esperienze digitali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente per i media
Kenya Hayes
NetApp
kenya.hayes@netapp.com

Referente per gli investitori
Kris Newton
NetApp
kris.newton@netapp.com



