NetApp lancia nuovi modelli EF-Series altamente performanti

NetApp® (NASDAQ: NTAP), azienda che sviluppa infrastrutture dati intelligenti, oggi ha annunciato il lancio della nuova generazione di sistemi di archiviazione NetApp EF-Series, creati per gestire alla scala necessaria i carichi di lavoro più intensi riguardo alle prestazioni. L’introduzione dei modelli EF50 ed EF80 aiuta le imprese e i neocloud a soddisfare le crescenti esigenze dell’IA, dell’elaborazione ad alte prestazioni (HPC) e dei database transazionali, inclusi casi d’uso emergenti come i cloud IA sovrani e la produzione industriale basata sull’IA.

“I dati costituiscono il componente essenziale per generare valore aziendale per le imprese, essendo alla base di carichi di lavoro che richiedono prestazioni elevate come quelli dell’IA o relativi ai database”, spiega Sandeep Singh, vice presidente senior e direttore generale Enterprise Storage presso NetApp.

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