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NetApp ed Elastio annunciano una collaborazione per offrire una resilienza contro il ransomware basata su una difesa multilivello

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NetApp ® (NASDAQ: NTAP), l'azienda specializzata in infrastrutture intelligenti dei dati, ed Elastio stanno aiutando le aziende a migliorare la loro resilienza informatica con misure di difesa a più livelli che si estendono dall'archivio di produzione ai dati di ripristino. I team di sicurezza devono essere pronti ad affrontare le minacce ad ogni livello dello stack tecnologico, compreso il ransomware che si è introdotto silenziosamente nella fase di produzione prima di essere intercettato ora che risiede all'interno di snapshot e backup. Il ransomware avanzato è progettato per sfuggire agli strumenti di prevenzione, spostandosi indisturbato attraverso la produzione, restando al di sotto delle soglie di rilevamento e raggiungendo i dati di backup prima che qualsiasi allarme venga attivato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media:
Kenya Hayes
NetApp
kenya.hayes@netapp.com

Cecily Polonsky
Elastio
cpolonsky@elastio.com

Contatto per gli investitori:
Kris Newton
NetApp
kris.newton@netapp.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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